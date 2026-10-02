Niko Jokela valitsi Kaustisen finaalikierroksen sijaan Bodenin ravit – ”Lopulta oli helppo tehdä tämä ratkaisu”

Lauantaina Kaustisella ravataan tasokkaat ravit, kun päivän ohjelmassa on divisioonafinaalit. Finaaleissa on kymppitonnin ensipalkinnot, kuten on myös Pelimanni- ja Jixy-ajossa. Viisinumeroiset palkinnot houkuttelevat paikalle kotimaan huiput niin ohjastajien kuin hevostenkin osalta. Aivan kaikki eivät kuitenkaan ole mukana.Yksi Kaustisen ravit väliin jättävistä ohjastajista on Niko Jokela. Hän valitsi Keski-Pohjanmaan sijaan suunnata Ruotsiin ja Bodenin Toto85-kierrokselle. Hän ohjastaa lauantaina naapurimaassa neljää tärkeän yhteistyökumppaninsa Ari Aatsingin valmentamaa hevosta.”Aatsinki teki päätöksen. Arin hevosista ainakin yhdellä olisi paikka Kaustisen finaaleihin, mutta hän päätyi ilmoittamaan useamman hevosen Bodeniin, niin lähden sitten sinne. En osaa sanoa, minkä verran minulle olisi Kaustiselle tullut ajettavia, mutta ihan muutama kysely tuli siinä vaiheessa, kun päätöstä tehtiin. Lopulta oli helppo tehdä tämä ratkaisu”, Jokela sanoo.Hän ajaa Bodenissa Harleya, Jobiline Ridgeä, Marlon Bokoa ja Super Frassea. Harley on laukannut kolmesti viidessä viime startissaan, mutta muilla Jokelan ohjastettavilla on taulu komeassa kunnossa. Odotuksiakin on, jos vain onni on myötä.”Pakko myöntää, että en ole vielä hirveästi ehtinyt lähtöjä tutkimaan – ajattelin tehdä sen tänään illalla. Sen verran katsoin, että parilla hevosella on tosi huonot lähtöpaikat: seiskarata (Marlon Boko) ja kasirata (Jobiline Ridge). Äkkiä katsottuna mukana on muutama tosi hyvä hevonen, mutta ehkä normaaliin Ruotsin 75-tasoon verrattuna mukana on tavallisempiakin hevosia. Juoksujen onnistuessa uskon, että sieltä voidaan saada hyvää rahaa. Hevoset ovat huippukunnossa, ja jos vähänkään käy hyviä asioita juoksussa, uskon niillä olevan saumat. Kaikilla hevosilla voi pystyä kaiken onnistuessa ainakin toton nurkille. Hyvillä fiiliksillä lähdetään.”Jokela on paitsi ohjastaja myös valmentaja. Hänen tallinsa tähti on ehdottomasti ikäluokkamenestyjä Retostella. Huippulahjakas tamma on tienannut 14 startissaan 104 900 euroa. Se on kaikkien aikojen eniten nelivuotiskauden loppuun mennesssä tienannut suomenhevostamma.Nyt 5-vuotias Retostella jätti loukkaantumisen vuoksi koko kuluvan kauden väliin. Tamma on toipunut hankosidevammasta, mutta vielä sitä ei treenata aivan täydellä teholla.”Sitä on nyt ruvettu ajamaan pikkuhiljaa ja valmistautumaan ensi kauteen. Kaikki on tällä erää hyvin. Näillä näkymin tullaan keväällä radoille. Hankosidevamma oli parantunut jo täydellisesti, mutta ihan pieni ulkopuolinen kolhu tuli, että aivan täysipainoisesti ei saa vielä vauhditella. Eipä sitä vielä tarvitsekaan, aloitetaan rauhallisesti”, Jokela kertoo..Yllättävä käänne – hankosidevammasta toipuva Retostella palaa kohta treeniin.Lakeuden prinsessa – Retostellalla on kilpahevosen luonne