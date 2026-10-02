Niko Jokela on ohjastanut tänä vuonna 71 ykkössijaa.
Niko Jokela on ohjastanut tänä vuonna 71 ykkössijaa.Kuva: Anu Leppänen
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Niko Jokela valitsi Kaustisen finaalikierroksen sijaan Bodenin ravit – ”Lopulta oli helppo tehdä tämä ratkaisu”

Niko Jokela kertoo ratkaisunsa taustan ja Retostellan kuulumiset.
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Niko Jokela
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