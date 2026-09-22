Ninja Zon järjesti keväällä Vermossa totopelaajille voitollaan suuryllätyksen.
Ninja Zon järjesti keväällä Vermossa totopelaajille voitollaan suuryllätyksen.Kuva: Roosa Lindholm
Uutiset

Ninja Zonin kilpakengät naulaan – "Isäoria ei vielä ole lopullisesti päätetty"

Päätös tamman siirtämisestä siitokseen tehtiin Forssan Tammavaltikan jälkeen.
Julkaistu
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Timo Korvenheimo
Toni Niemistö
Ninja Zon
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