Ninja Zonin kilpakengät naulaan – "Isäoria ei vielä ole lopullisesti päätetty"

Timo Korvenheimon valmennuksesta kaikki starttinsa Suomessa juosseen Ninja Zonin kilpaura on tullut päätökseen. Uran viimeiseksi startiksi jäi Forssan Tammavaltikan toinen osalähtö, jossa hevonen sijoittui seitsemänneksi.”Tamma siirtyy siitokseen. Isäoria ei vielä ole lopullisesti päätetty, joten pohdinnat sen osalta jatkuvat”, taustavoimista osaomistaja Toni Niemistö toteaa.Myös valmentaja Korvenheimolle jäi hevosen urasta positiivinen kuva.”Annetaan sen nyt kunnolla huilata. Päästään sitten ensi keväänä astuttamaan tamma heti tuoreeltaan”, hän sanoo.Ninja Zon on Ravitalli Korvenheimo Oy:n omistuksessa, mutta sen kilpailuoikeus on vuokrattu Talli Tammavaltikan metsästäjille. Niemistö on suunnitellut mahdollisesti jatkavansa Ninja Zonin osaomistajana tulevaisuudessa”Forssan jälkeen päätimme, että ura on tässä. Ei olla ehditty puhua ketkä lopullisesti jäävät hevosen omistajiksi, kun se nyt siirtyy siitokseen. Itse olen luultavasti mukana”, Niemistö sanoo.Kahdeksanvuotias Ninja Zon kilpaili urallaan 108 kertaa statistiikalla 15–17–7. Palkintorahoja 10,2-aikainen tamma ansaitsi reilut 140 000 euroa. Suomessa hevonen kilpaili keväästä 2024 alkaen.”Kiva kilpatamma, kun se ansioillaan pitkälti itse elätti itsensä. Ninja Zonissa on sellainen moottori, että varsan siitä kelpaa tehdä”, Niemistö kokee.