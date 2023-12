Nopeimmalle Hambo-voittajalle paikka Jokimaa Jackpotiin

Suoraan kymmenen hevosen finaalina ajettava kilpailu järjestetään Jokimaalla 8.8. ja voittaja palkitaan 25 000 euron ykköspalkinnolla.

Jokimaan ravikeskus tarjoaa Suur-Hollola-viikonlopun nopeimmalle 3-vuotishambon voittajalle suoran paikan Jokimaa Jackpot -finaaliin, Jokimaan ravirata tiedottaa.

”Tuomme lisämausteen kilpailuun tarjoamalla nopeimmalle Hambovoittajalle suoran paikan Jokimaa Jackpot -finaaliin. Saamme tätä kauttaa Suur-Hollola-viikonlopun 3-vuotislähtöihin lisää tunnetta ja jännitystä mukaan sekä taatustu voittajalle mieluisan jatkosuunnitelman kilpailuiden osalta”, Jokimaan ravikeskuksen toimitusjohtaja Ville Holopainen kertoo.

Jokimaa Jackpot -kilpailuun myydään 5.000 euron arvoisia osallistumiseen oikeuttavia sopimuksia yhdeksän kappaletta. Osallistumisoikeuden omistaja voi kilpailla omalla hevosellaan tai myydä sekä vuokrata sen toiselle osapuolelle.

”Kaikki kilpailuun kerättävät osallistumismaksut käytetään kilpailun palkintoihin, jossa viisi parasta palkitaan 60.000 kokonaispotista. Palkintotukea kilpailuun käytetään normaalin ravilähdön budjetin verran ja erotuksen Jokimaa rahoittaa itse”, Holopainen valaisee.

Uusi kilpailumalli on saanut innostuksen Pohjois-Amerikan Mohawk Million -lähdöstä. Kilpailuun lunastetun sopimuksen haltijalla on mahdollisuus moneen ratkaisuun, sillä lähdössä kilpaileva hevonen ilmoitetaan vasta elokuussa. Tämä tarkoittaa, että oman sopimuksensa voi myös myydä tai vuokrata toiselle osapuolelle. Vastaavasti kaikilla hevosenomistajilla on mahdollisuus tarjota omaa hevostaan sopimuksen haltijoille käyttöönsä.

”Uskomme että tämänlaiselle kilpailulle on tilaa myös Suomessa. Tässä kiehtoo nimenomaan se vapaus käyttää sopimusta monella eri tavalla ja tarkkailla varsojen kehittymistä loppukesään saakka ennen lopullista valintaa.”

Hippoksen sääntövaliokunta on myöntänyt Jokimaan ravikeskukselle Jackpot-sopimuksien myyntiin jatkoaikaa 31.1.2024 saakka.