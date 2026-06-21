Pro Nordic King 2026
Antti Ojanperä ja Mauri Korkiavuori juhlivat Pron voittoa Nordic Kingissä.Kuva: Roosa Lindholm
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Antti Ojanperä Evartista: ”Jos me Kunkkareihin joudutaan tai mennään, niin viimeistään sinne ura loppuu”

Nordic Kingin loistoesityksestä huolimatta Teivon kuninkuuskilpa ei ole Evartille itsestään selvyys.
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Antti Ojanperä
Evartti
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