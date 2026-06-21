Antti Ojanperä Evartista: ”Jos me Kunkkareihin joudutaan tai mennään, niin viimeistään sinne ura loppuu”

Pron voittoa ja loistoesitystä yhtään väheksymättä Nordic Kingin suuri valopilkku oli Evartti. Vasta kauden toisessa totoravilähdössään se avasi 18-vauhdilla keulaan ja kiri 18-lopetuksessa aivan Pron rinnalle. Kilometriajassa Evartti hävisi kymmenyksen.Moni oletti saman tien Teivon Kuninkuusravien olevan viimeistä kauttaan kilpailevalle Evartille kauden suuri maali, mutta Antti Ojanperä pisti jäitä hattuun.”Evartin kanssa mennään päivä kerrallaan, ja jos tuntuu vähänkin siltä, ettei kaikki kohdallaan, niin Kunkkareihin ei mennä. Mutta jos me sinne joudutaan tai mennään, niin viimeistään sinne ura loppuu”, Antti ilmoitti PowerParkin varikolla.Seuraavaksi tähtäimessä on suomenhevosten Suur-Hollola-ajo.”Sinne ilmoitetaan näillä näkymin koko joukkue, Evartti mukaan lukien.””Lämminveristen kisaan lähtee vain Main Stage. Vincent Vicilläkin sille tähdättiin, mutta sille tuli ikävä kaviohalkeama, jonka takia pitää ottaa vähän aikaa rauhassa. Suur-Hollola-ajo tulee liian aikaisin”, Antti harmitteli..Antti Ojanperän superpäivä: Nordic Kingin kolmoisvoitto ja Käyttöauton Mailin kaksoisvoitto