Nordic Kingistä kehkeytymässä superlähtö – taas kaksi kivenkovaa kylmäveristä listalle

Ruotsalaisen Jan-Olov Perssonin tallista nähdään tänäkin vuonna edustusta juhannuksena Härmässä ajettavassa Nordic Kingissä, kun 11-vuotias B.W.Sture saapuu Powerparkiin. Ruuna sijoittui viime lauantaina Oslossa ajetussa Alm Svartenin muistoajossa kakkoseksi ajalla 20,0. Elitloppet-perjantaina B.W.Sture voitti kylmäveristen Speedracen ajalla 13,8a/600 metriä.

”B.W.Sture on noussut hienoon kuntoon, kuten sen kaksi viimeistä starttia osoittavat. Odotan sen haastavan kärkihevoset Nordic Kingissä ja taistelevan voitosta, jos juoksu onnistuu toivotulla tavalla”, Persson toteaa Nordic Kingin julkaisemassa tiedotteessa.

Kilpailun neljäs kutsu meni Fredrik Franssonin valmentamalle Tekno Jervenille. Lupaavia otteita esittänyt 8-vuotias ori on juossut ennätyksensä 21,6a kahteen otteeseen kuluneen kauden aikana. Siitoskauden ulkopuolella Tekno Jerven valmentautuu Öystein Tjomslandin tallissa.

Kutsun Nordic Kingiin ovat saaneet Grislefaksen G.L., Stumne Fyr, B.W.Sture ja Tekno Jerven. Viimeinen kylmäverisen paikka selviää viimeistään maanantain rata-arvonnassa.

Suomenhevosille kutsuja ei jaeta, sillä ne valitaan kilpailuun suurkilpailukarsinta perusteen mukaan eli valmentajien on ilmoitettava hevosensa lähtöön. Hallitsevan ravikuninkaan Parvelan Retun kauden avausstarttia on saatu vielä odottaa, mutta torstaina valmentaja Petri Laine kertoi Hevosurheilulle hevosen kilpailevan mahdollisesti Nordic Kingissä.

”Mitään estettä Nordic Kingiin osallistumiselle ei ole. Jos kaikki on maanantaina ok, juhannuksena startataan, mutta sinä viikonloppuna on paljon muitakin raveja”, Laine totesi.