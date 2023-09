Norjalaisväriä Pohjoismaiden mestaruuteen

Merete Viksåsin valmennettavaa Metsämäessä ohjastaa viime starttien tapaan Ole Johan Östre.

”Stymne Fyr on nyt noussut ihan absoluuttiselle huipulle. On todella hienoa kohdata myös Suomen parhaat kylmäveriset”, Ole Johan Östre kommentoi Hevosurheilulle.

Jan-Olov Perssonin tallista PM-lähtöön on ilmoitettu B.W. Rune, jonka ohjastajaksi valikoitui Harri Koivunen. Vuosi sitten parivaljakko sijoittui kisassa kolmanneksi. Perssonin tallista Turkuun on tulossa myös Pekka Lillbackan omistama Wolt, joka on 5-6-vuotiaiden L. Fabritius Memorialiin ilmoitettujen joukossa.

PM-lähtöön on mahdollisesti tulossa myös viime vuoden kakkonen Grislefaksen G.L, joka valmentautuu nykyisin Öystein Tjomslandin tallissa. Hevonen kilpailee vielä lauantaina Birissä, minkä jälkeen päätös Turkuun lähtemisestä ratkeaa.

Jan-Ove Olsenin tallista nähdään Turussa kaksi hevosta, kun kuusivuotias Ängsbrage haastaa L. Fabritius Memorialissa Woltin ja kumppanit. Lisäksi Gomnes Hans T. saapuu kilpailemaan kylmäverilähtöön.

Myös muita hevosia on mahdollisesti saapumassa PM-lähtöön Suomen ulkopuolelta. Lopulliset lähtölistat selviävät maanantaina 2.10.

Pohjoismaiden mestaruus ajetaan Turussa lauantaina 7. lokakuuta ravien viimeisenä lähtönä noin klo 20.02.

Linkki Metsämäen raviradan julkaisemaan tiedotteeseen.