Norjan raviurheilu ison päätöksen edessä – vaihtoehdot vähenivät, kun lisenssimarkkina ei tullutkaan

Norjan raviurheilulla menee huonosti. Kilpailevien hevosten määrä on puolittunut kymmenessä viime vuodessa, ja syntyvien varsojen määrä on laskenut vielä rajummin. Tänä vuonna odotetaan syntyväksi enää noin 230 lämminveristä ja 310 kylmäveristä varsaa. Palkinnot ovat kohtuullisella tasolla vain siksi, että kilpailupäivät ovat vähentyneet rajusti. 1–2 päivänä viikossa ei Norjassa ravata vaan pelataan ainoastaan Ruotsiin..Syy on pelaamisen heikko kehitys. Korona ja valtion vastuullisuustoimet löivät rahapelaamiseen loven, jota ei ole pystytty paikkaamaan – ei edes kuluja leikkaamalla..”Vaihtojen lasku on pitkälti Rikstoton syytä. Trendi on tietysti sama koko Euroopassa, mutta Rikstoto on onnistunut omassa tehtävässään erityisen huonosti”, Norjan Trav Og Galopp-Nyttin pitkäaikainen päätoimittaja Truls G Pedersen kritisoi..”Jos liiketaloudellisesti johdetun yhtiön myynti pienenisi, sillä olisi kaksi vaihtoehtoa: lisätä myyntiä tai vähentää kuluja. Rikstotossa ei ole tehty kumpaakaan. Työntekijöiden kokonaismäärä lähentelee sataa.”.Valtio otti Rikstotosta vuonna 2023 tiukan otteen ja miehitti ravi- ja laukkaurheilun aikanaan perustaman yhtiön hallituksen omilla edustajillaan.”Heitä ei kiinnosta pätkän vertaa, miten raviurheilulla menee. He ovat välinpitämättömiä ylimielisiä kiinnostuneita vain omista palkkioistaan. Tämän voit kirjoittaa minun suullani”, Pedersen lupaa..Yhdistymisestä ei paluutaKun Hevosurheilu viimeksi haastatteli Truls G Pederseniä aiheesta tammikuussa 2025, näkymät olivat erilaiset kuin nyt. Pedersen piti 90-prosenttisen varmana, että keskusta-oikeistolainen höyre ja perussuomalaisia vastaava edistyspuolue (fremskrittpartiet) muodostavat syksyllä hallituksen ja vievät Norjan muiden pohjoismaiden tapaan lisenssimarkkinaan. Mitä tapahtui, kun näin ei käynytkään?.”Jens Stoltenberg palasi Natosta”, Pedersen vastaa..Naton entinen pääsihteeri Stoltenberg on Norjassa erittäin arvostettu poliitikko ja entinen pääministeri. Norjaan vaalien alla palattuaan hän käänsi edustamansa työväenpuolueen (arbeiderpartiet) kannatuksen nousuun ja johdatti sen vaalivoittoon. Norjaan tuli vähemmistöhallitus, jossa kaikki ministerit ovat työväenpuolueesta – Stoltenberg valtionvarainministeri. Työväenpuolueen ohjelmassa ei lisenssimarkkinaan menoa ole..Vaalitulos jäädytti siten lisenssimarkkinapäätöksen vähintään neljäksi vuodeksi. Monopoliin jääminen pudotti yhden Norjan ravipelaamisen tuolloisista vaihtoehdoista pois: yhteisyrityksen Ruotsin ATG:n kanssa Suomen tapaan. Jäljelle jäivät jatkaminen omalla peliyhtiöllä Rikstotolla tai sen yhdistyminen ”Norjan Veikkauksen” Norsk Tippingin kanssa..”Kolmaskin vaihtoehto tavallaan on: ATG-yhteistyön syventäminen teknisellä yhteistyöllä. Se voidaan tehdä monopolin sisällä ilman yhteistä peliyhtiötä”, Truls G Pedersen mainitsee..Hän näkee valintatilanteen pitkälti samanlaisena, minkä edessä Suomen raviurheilu oli kymmenen vuotta sitten. Jatkaako omalla ravipeliyhtiöllä vai lähteäkö valtiollisen rahapeliyhtiön kelkkaan?.”Norsk Tippingin kelkkaan lähdettäessä vaarana on, että ravipelaaminen jää sivurooliin. Tanskassa vastaava yhdistyminen ei aikanaan onnistunut, ja jos olen ymmärtänyt oikein, Suomessakaan se ei ollut menestys”, Pedersen alustaa..”Siitä huolimatta täytyy sanoa, että nykyisistä vaihtoehdoista kallistun sen puolelle. Rikstoto on niin huonosti johdettu.”.Sekä Rikstoto että Norsk Tipping ovat ilmoittaneet rahapelaamista hallinnoivalle kulttuuriministeriölle olevansa yhdistymisen kannalla, mutta eivät ilman, että raviurheilu on samaa mieltä. Päätös vaikuttaa siksi olevan aidosti raviurheilun omissa käsissä..Kyseessä on iso päätös..”Lisenssimarkkinasta ei päätöstä seuraaviin neljään vuoteen synny, mutta jos nyt päätetään lähteä Norsk Tippingin kelkkaan, paluuta omaan peliyhtiöön ei enää ole, vaikka lisenssimarkkina tulisikin. Oman peliyhtiön perustaminen silloin uudestaan ei ole realismia”, Truls G Pedersen painottaa..Superlauantai kiistanalainen konseptiKuten Suomessa, valtaosa ravipelaamisesta kohdistuu nykyään Ruotsiin. Ruotsin ja Ranskan pelin prosenttiosuus on tällä hetkellä noin 65.Peliyhteistyötä rajoittaa, että viikon pääpelejä ei voi pelata lauantaisin ristiin. Ruotsin linja on, että samana päivänä ei ruotsalaisille kahta V75:ttä tarjota – ei vaikka Ruotsin pääpeli on nykyään V85.Ongelman kiertämiseksi Norjaan on luotu Superlauantai. Se tarkoittaa, että norjalaiset pelaavat ensin V85:ttä Ruotsiin kello 16.10 Norjan aikaa alkaen ja sen jälkeen Norjan V75:ttä kello 20:stä eteenpäin. Ruotsalaiset eivät voi silloinkaan Norjan V75:ttä pelata, mutta heitä varten Rikstoto järjestää V65-pelin.Superlauantaita on noin 45 vuodessa. Rikstoto väittää kuitenkin tienaavansa tällä kaksoiskonseptilla noin 700 000 kruunua enemmän kuin jos Norja ajaisi lauantaina yksin.Konsepti on kuitenkin kiistanalainen, ja aktiivien yhdistykset protestoivat sitä vastaan. Superlauantait ovat kuluttavia valmentajille, ohjastajille ja hoitajille, joiden työpäivä venyy usein aamuyöhän kello 03–04:ään. Koko viikonloppu on silloin enempi vähempi pilalla.”Vastustuksella ei ole kuitenkaan niin kauan merkitystä, kun Norjan keskusjärjestö Norsk Travselskap tukee konseptissa Rikstotoa”, Truls G Pedersen näkee..UutistaustaNorjan ravipelien myynti on laskenut vuodesta 2018 lähes 25 prosenttia ja on tällä hetkellä noin 3,2 miljardia Norjan kruunua eli noin 275 miljoonaa euroa vuodessa.Samaan aikaan Rikstoton tuloutus hevosurheilulle on laskenut ja on tällä hetkellä noin 430 miljoonaa kruunua eli noin 39,5 miljoonaa euroa vuodessa. Palkintobudjetti on noin 200 miljoonaa kruunua (18,4 miljoonaa euroa).Palkinnot V75-lähdöissä ovat suunnilleen Suomen tasoa, 3500–6000 euroa. Tavallisissa iltaraveissa palkinnot ovat 1500–1600 euron luokkaa.