Pilvenmäki Special 2026 North McLaren vs. Harem Queen (1).
North McLaren kurotti Pilvenmäki Specialin voittoon ohi Harem Queenin (1).Kuva: Elisa Vaaramaa
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North McLaren saa pitää Pilvenmäki Specialin voittonsa – tässä on syy

Positiivinen lääkeainetesti karsinnassa ei vaikuta jälkikäteen finaalin sijoituksiin.
Julkaistu
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North McLaren
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