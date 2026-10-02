North McLaren saa pitää Pilvenmäki Specialin voittonsa – tässä on syy

Suomen Hippos tiedotti 2.10. Matias Salon valmentaman North McLarenin antaneen Pilvenmäki Specialin karsinnassa positiivisen doping-näytteen. Tästä heräsi luonnollisesti ajatus, että myös finaalin voittoisa suoritus mitätöidään. Näin ei kuitenkaan Hippoksen mukaan tapahdu.”Kun hevonen testataan raveissa, tuloksen saapuminen saattaa kestää hyvin kuukaudenkin. Tyypillisesti hevonen ehtii silloin kilpailemaan, ennen kuin mahdollinen tieto positiivisesta tuloksesta tulee. Seuraavat starttinsa se kilpailee normaalin lääkeainevalvonnan alaisuudessa”, toimitusjohtaja Tomi Himanka aloittaa.”Meillä Suomessa käytäntö on ollut, että hallinnolliset toimenpiteet kuten suorituksen mitätöinti ja palkintorahojen takaisinmaksu kohdistuvat vain siihen lähtöön, jossa positiivinen näyte on annettu. Lähtöjen ketjuuntumista ei ole tullut koskaan vastaan, eikä säännöissä oteta sellaiseen kantaa. Siksi seuraavaa kilpailusuoritusta ei päädytty tässäkään tapauksessa mitätöimään.”Jatkossa Himanka lupaa säännöt otettavan tarkasteluun.”Samanlainen tilanne voi tulla vastaan jatkossakin missä tahansa karsinnallisessa kilpailussa, ja jollain lailla se täytyy ratkaista. Täytyy miettiä, mikä on oikea toimintamalli, ja kirjata se sääntöihin.””Nyt noudatettiin vallitsevaa käytäntöä, koska säännöissä ei ollut perusteita toimia toisin”, Himanka summaa.Näin North McLaren saa säilyttää finaalin voittonsa. Karsinnan voittajaksi nousee Mitch Match, mutta Toton kerran julistettuun tulojärjestykseen jälkikäteen tehdyillä muutoksilla ei ole vaikutusta..Salolle ja Sorvistolle kahden vuoden kilpailukiellot dopingrikkomuksesta, Lepistölle kolmen kuukauden panna lääkeainerikkomuksesta