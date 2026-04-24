Nostalgiaravit pistävät selostajan erilaisiin ennakkotöihin – "Muutamia täsmäiskuja on taas luvassa"

Jo perinteeksi muodostuneet Nostalgiaravit ajetaan perjantaina Kouvolassa. Luvassa on yhdeksän totolähtöä, joista päätöslähtönä toimii 1000 metrin matkalla ajettava Naisten-ajo. Siinä suosikkina 40 metrin takamatkalta liikkeelle avaa Suvi Vaittisen ohjastama Viisori.Lähtöjen selostuksissa on Nostalgiaraveissa totuttu kuulemaan muistelmia menneiltä ajoilta. Perinne saa jatkoa, sillä ravien selostajana toimiva Lauri Hyvönen on taas kuluneen viikon aikana tahkonnut ennakkotöitä muistelmien parissa.”Muutamia täsmäiskuja on taas luvassa. Olen muistelmia kootessa kuullut pari sellaistakin tarinaa, joista en etukäteen ollut tietoinen itsekään. Kivoja tarinoita perinteiseen Nostalgiaravi-tyyliin”, Hyvönen kertoo.Nostalgiaravit ovat Hyvösen mukaan kerran vuoteen järjestettynä mukavaa vaihtelua normaaliin raviselostustyöhön.”Musiikkimaailmassa perjantaina siirrytään pikkuhiljaa 60-luvulta eteenpäin. Saattaa kuulua biisejä jopa 80-luvulta, mutta nostalgisissa meiningeissä mennään”, Hyvönen vinkkaa.