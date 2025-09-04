Nothingcomesin kilpakengät naulaan – "Toistaiseksi se on vielä pihassa, mutta ei se meille jää"

Jukka Hakkaraisen valmennuksesta läpi uransa juosseen Nothingcomesin kilpaura on ohi. Hakkaraisen puolison Riina Korhosen omistama tamma kilpaili viimeisen kerran viime lauantaina Killerillä ajetussa 5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunussa sijoittuen kymmenenneksi.”Riina myy sen siitokseen. Samalla hevosen kilpailuoikeus poistetaan”, Hakkarainen kertoo.38 ajettuun starttiin Nothingcomes keräsi statistiikan 3-1-9. 12,7-aikaisen tamman voittosummaksi jäi 63 400 euroa. Rahallisesti uran merkittävin onnistuminen nähtiin jo 2-vuotiskaudella, kun tamma kiri Hakkaraisen ajamana Kasvattajakruunussa voittajaksi.”Toistaiseksi se on vielä pihassa, mutta ei se meille jää. Siitostammoja on jo riittävästi. Hyvä kilpahevonen Nothingcomes oli. Se oli edullinen ostaessa ja keräsi asiallisen voittosumman. Jatkuvasti ajettiin kovissa lähdöissä”, Hakkarainen summaa.