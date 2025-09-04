Nothingcomes, Jukka Hakkarainen
Nothingcomesin uran suurin onnistuminen tuli 2-vuotiaana Kasvattajakruunusta.Kuva: Merja Ahola-Turpeinen
Uutiset

Nothingcomesin kilpakengät naulaan – "Toistaiseksi se on vielä pihassa, mutta ei se meille jää"

Samalla hevosen kilpailuoikeus poistetaan.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Jukka Hakkarainen
Nothingcomes

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi