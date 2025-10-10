Nothingcomesin uusi osoite selvisi – omistaja vaihtui osana varsakauppaa

Syyskuun alussa uutisoitiin Jukka Hakkaraisen ja Riina Korhosen hoivissa kilpauransa tehneen Nothingcomesin siirtyvän siitokseen ja sen kilpailuoikeuden poistettavan. Vielä tuolloin ei ollut tietoa, mihin tamma suuntaa, mutta nyt hevonen on siirtynyt Markku Pehkosen Free Will Oy:n omistukseen.Nothingcomes oli osa kauppaa, jossa sen omistanut Korhonen osti Pehkoselta hyvin menestyneen Dollar Havenin 1-vuotiaan pikkusiskon Outlandos d’Amourin (Creatine).”Markku ehdotti vaihtokauppaa, ja olin, että miksipäs ei. Varsoissa tulevaisuus kuitenkin on”, Korhonen perustelee.Outlandos d’Amour oli opetuksessa Juho Ihamuotilalla, kunnes siirtyi Kimmo Kärkkäisen talliin Kuopioon. Sieltä varsa kotiutuu Hakkaraisen ja Korhosen tilalle hieman myöhemmin.”Meillä on ollut hevosia kipeänä, joten ei oteta talliin nyt uusia hevosia, koska muutama iso kilpailu on vielä edessä. Nothingcomes vietiin toissa päivänä Rautalammille Susanna Raevaaran ja Jukka Vepsäläisen luokse. Meidän tallista Verona Hoist lähti samassa kyydissä sinne talveksi odottamaan ensi kevään varsomista”, Korhonen taustoittaa.Markku Pehkosta Nothingcomes kiinnosti monestakin syystä.”Se on viimeisiä Coktail Jet -tammoja ellei viimeinen, sillä Coktail Jet kuoli 2018 ja seuraavana vuonna sillä ei enää Ranskassa siemennetty. Suomessa siemennettiin vielä muutama tamma, ja Nothingomes oli ainoa niistä syntynyt tammajälkeläinen. Itse Nothingcomes menestyi jo varhain ikäluokkalähdöissä”, Pehkonen aloittaa.”Suunnitelmissa on siementää se Creatinella, jolle minulla on astutusoikeus. Coktail Jet -tammat tuntuvat sopivan hyvin Andover Hall -oreille.”Mieluisa Pehkoselle oli myös Outlandos d’Amourin uusi osoite.”Sotkanniemessä on osattu minusta valmentaa ravihevosia jo 1960-luvulta lähtien laadukkaasti, tulokset puhuvat puolestaan.”.Nothingcomesin kilpakengät naulaan – "Toistaiseksi se on vielä pihassa, mutta ei se meille jää"