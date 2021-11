Nu Del osoitti voitontahtoa Vermon loppusuoralla – ”Mulla alkaa jännitys vasta huomenna aamulla”

Nu Del lähti lyhyen matkan lähtöön kymppinumero voilokissaan, mutta poisjääntien myötä oli Seppo Markkulan ajokin lähtöasetelmat kohentuneet. Kun vielä edestä kakkospaikalta ensimetrit terävästi avannut Heelys Andorra vaihtoi laukalle ja kiihdytti ulkoradoille, pääsi Nu Del takaa läpi. Seppo Markkula yritti keulaan asti, mutta Antti Teivainen ja No Vice estivät sen yrityksen.

Kirilenkin alussa Nu Del ilmestyi täysin No Vicen rinnalle. Loppukaarteen loppuvaiheilla Nu Delin meno sakkasi, ja No Vice pääsi hieman karkuun. Viimeisen satasen Nu Del tuli kuitenkin selvästi ryhdikkäimmin ja voitti ennätyksellään 14,6aly.

Nu Delin voitto Vermossa oli hevosen toinen, vaikka virallisesti tuloksissa vasta ensimmäinen.

”Nu Del voitti Lahden raveissa jo ensimmäisen kerran Vermossa, kun ne siirrettiin keliolosuhteiden takia sinne. Kyllähän Vermossa on niin mahtavaa voittaa, että hienoa on”, Tarja Tuominen aloitti valmentamastaan ja yhdessä Aki Tuomisen kanssa omistamastaan ruunasta.

Tarja Tuominen luotti omaansa keskiviikkona kovasti.

”Mulla alkaa jännitys vasta huomenna aamulla, että näen, onko ruoat hävinneet ja muuta. Luotan Nu Delin tekemiseen, vaikka sillä niitä helmasyntejä on, että se haparoi, kun kaveria ei ole rinnalla. Veto kun on päällä, se menee hyvin.”

Sivutuulen Tilan kasvattama Nu Del on tottunut voittamaan, sillä sen uran 19 starttia ovat tuoneet peräti 11 täysosumaa. Kesän se oli kokonaan kilpailematta.

”Kaikista isoin asia on hevosen ravin löytyminen. Huhtikuussa kun se starttasi, siltä hävisi ravi puoleksi vuodeksi. Sitä tutkittiin useamman lääkärin ja kiropraktikon toimesta, kunnes syy löytyi. Se on se vanha arpi, kun se sai 2-vuotiaana vasemman etujalan taakse pistohaavan. Arpi on aiheuttanut kaikki nämä ongelmat.”

Nu Delillä on vielä omat vaikeutensa esimerkiksi ravipaikoille siirtymisissä, mutta Tarja Tuominen uskoo ruunan petraavan jatkossa silläkin saralla.

”Hevonenhan on aivan mahtava luonteeltaan. Kipuaanhan se on boikotoinut kuljetuksessa ja käytöksellään, mutta ravipaikallahan se on täyden kymppiplussan arvoinen.”

Tuomisilla Orivedellä raviurheilun aakkosia harjoittelee Nu Delin kaverina 2-vuotias Our Aake.

”Se on sellainen pötkylä, joka on laiska. On koitettu, että näillä saisi ajettua yhdessä. Nu Del ei suostu menemään takana, mutta edessä on toiminut muutaman kerran ihan hyvin. Niistä saadaan vetoapu toisilleen, mutta aika onnetonta Our Aakella on vielä. Sitä on ajettu reipas vuosi säännönmukaisesti, mutta menohaluja ei vielä ole.”