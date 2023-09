Nuorena Ruotsissa menestynyt 10-aikainen ruuna Suomeen – ”Kaverit kehuivat, että sillä pärjää”

Nuorempana hyvin Ruotsissa menestynyt Manuzio Hanover on ostettu Suomeen. Jukka Lahtisen omaan valmennukseen tulevan ruunan viime vuodet ovat olleet menestyksen osalta vaisuja, mutta ennätys 10,9aly ja voittosumma 72 683 euroa kertovat hevosen kapasiteetista.

Lahtinen osti 8-vuotiaan ruunan Niklas Johanssonilta, joka myös valmensi aiemmin hevosta.

”Kaverit kehuivat, että sillä pärjää, mutta en tiedä huijasivatko taas”, Lahtinen heittää pilke silmäkulmassa.

”Eihän se ole moneen vuoteen pärjännyt. Sitten sen näkee, miten hevonen rupeaa suorittamaan. Eiköhän täällä ole vähän helpompia lähtöjä tarjolla iltaraveissa, ei tarvitse mennä niin kovaa.”

Kauppasummaa Lahtinen ei paljasta, mutta toteaa, että ”eiväthän nämä halpoja ole”.

”Se on vanhalle miehelle sopiva hevonen, kun se on niin kiltti ja mukava. Radalla näkee vasta kyvyt, kun ei niitä treenissä niin kovaa ajeta.”

Uudella omistajalla ei ole kiire radoille, mutta kilpailukutsuja on jo vähän silmäilty.

”Sanotaan, että joskus kuukauden kuluttua se voisi olla ajankohtaista. Talveen tähdätään vähän. Silloin lähdöt helpottuvat, niin katsotaan jos vähän pärjättäisiin.”

Manuzio Hanover on kilpaillut urallaan 52 starttia totosijoin 7-7-4. Viimeisin totosija on kuitenkin vuoden 2021 toukokuulta. Ruuna juoksi ennätyksensä viisivuotiskaudellaan, jolloin se tienasi vuoden aikana lähes 450 000 kruunua. Edellisen kerran Manuzio Hanover on kilpaillut kuluvan vuoden kesäkuussa.

Edit: Jukka Lahtisen kuva lisätty juttuun 15.9. klo 12.05.