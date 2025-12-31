Nuori Suomessa syntynyt ja tuontilämminverinen tienaavat eniten

Samaan aikaan, kun kotimainen kasvatus ja sitä kautta Suomessa kilpailevat kotimaassa syntyneet hevoset ovat vähentyneet, on kilpailevien tuontihevosten määrä pysynyt tasaisena.Hevosurheilu pyysi Suomen Hippokselta tilaston Suomen ravikilpailujen maksetuista palkinnoista, ja kuinka ne jakautuvat Suomessa syntyneiden ja Suomeen ostettujen ulkomailla syntyneiden hevosten kesken. Tarkasteluun otettiin ulkomailla syntyneistä ne hevoset, joiden nykyinen rekisteröintimaa on Suomi, jotta suurkilpailuissa maassamme käyneet ulkomaiset tähdet eivät vääristäisi tilastoa. Vuonna 2020 Suomessa kilpaili 499 5-vuotiasta tai vanhempaa ulkomailla syntynyttä lämminveristä ravuria, vuonna 2024 niitä kilpaili 552. Kuluvana vuonna tuontihevosten määrä on yhä kasvanut, tilaston ajohetkellä 5.12.2025 ulkomailla syntyneitä ravureita oli Suomen rekisterissä kilpaillut jo 566.Suomessa syntyneitä hevosia on kilpahevosistamme kuitenkin edelleen ehdoton enemmistö, sillä vuonna 2024 kilpaili 1587 kotimaista 5-vuotiasta tai sitä vanhempaa hevosta. Vuonna 2020 kotimaisia samanikäisiä hevosia esiintyi kilparadoilla vielä 2005 kappaletta. Siitä on tasaisesti tultu alaspäin. Samaan aikaan nuorten hevosten (4-vuotiaiden tai alle) määrä on pysynyt hämmästyttävän nousujohteisena laskevista ikäluokista huolimatta. Vuonna 2020 niitä kilpaili 778 ja viime vuonna 847 kappaletta. Samaan aikaan myös nuorten tuontihevosten määrä on kasvanut. Vuonna 2020 nuoria ulkomailla syntyneitä hevosia esiintyi radoilla 75 kappaletta ja viime vuonna 134. .Kun vertaillaan Suomeen ostettujen ja täällä syntyneiden tienestieroja, on edelleen kannattavinta kilpailuttaa nuorta kotimaassa syntynyttä lämminveristä. Ne tienaavat keskimäärin enemmän kuin mikään muu hevosryhmä. Ikäluokkakilpailujen rajaaminen ja muussakin kilpailutarjonnassa Suomessa syntyneiden suosiminen näkyy siinä, että viime vuonna Suomessa syntynyt 4-vuotias tai nuorempi hevonen tienasi keskimäärin 5832 euroa, kun tuontinuoren tienestit jäivät noin 1400 euroa pienemmiksi. Nuorten hevosten keskimääräiset tienestit ovat kautta linjan nousseet viime vuosina, sekä tuontihevosilla että kotimaassa syntyneillä. Tilanne kääntyy päälaelleen, kun vertaillaan 5-vuotiaita ja sitä vanhempia hevosia. Viime vuonna ulkomailla syntyneet tuontihevoset tienasivat keskimäärin 1700 euroa enemmän kuin Suomessa syntyneet lämminveriset. Tämä selittynee sillä, että Suomessa syntyneistä mukana tilastossa ovat kaikki startanneet, kun taas valmiita kilpahevosia Suomeen tuotaessa ne ovat keskimääräistä parempia kilpahevosia ja niitä on ensisijaisesti etsitty lauantain ja keskiviikon hyväpalkintoisiin lähtöihin..Kylmäveristen ja suomenhevosten osalta vertailu on vaikeampaa, sillä alkuperäisrotujen kantakirjaa ylläpitää aina kyseisen rodun kotimaa. Näin ollen esimerkiksi Weikon rekisteröintimaana pysyy Suomi ja Suomessa menestyksekkäästi kilpailevan Havglimtin rekisteröintimaa on edelleen Norja. Siksi samanlaista tilastoa maassa tosiallisesti asuvista ulkomailla syntyneistä hevosista erotettuna esimerkiksi Nordic Kingissä käyneistä ulkomaalaisvieraista ei ole mahdollista saada.Vanhemmissa ikäluokissa suomenhevonen tienaa keskimäärin 1400 euroa enemmän kuin Suomessa syntynyt lämminverinen – siis vain noin 300 euroa vähemmän, kuin tuontilämminverinen. Nuoremmissa ikäluokissa (suomenhevosella 5-vuotias tai alle, lämminverisissä 4-vuotias tai alle) kotimainen lämminverinen on tienestiykkönen. Siinä kun nuori suomenhevonen vuonna 2024 tienasi keskimäärin 4009 euroa, kun nuori lämminverinen tienasi keskimäärin 1800 euroa enemmän. Ero selittynee ennakkomaksullisten ikäluokkakilpailujen palkinnoilla, jotka lämminverisillä ovat suomenhevosia korkeammat, sillä niitä myös maksetaan kilpailuihin enemmän.