Nuorisogaalaa laajennetaan alueellisilla tilaisuuksilla - palkittavien lukumäärä kasvaa

Uutena palkitsemismuotona ensi vuoden alusta alkaen otetaan käyttöön alueelliset palkitsemistilaisuudet, joissa jokainen maakuntarata palkitsee oman alueensa nuoria ja poneja. Samalla Nuorisogaalan palkintokategorioita vähennettiin hieman ja palkintojuhlassa palkittaville annetaan kunniaa pidemmillä haastatteluilla ja huomioimisella.

Alueellisten palkitsemistilaisuuksien myötä vuosittain palkittavien urheilijoiden määrä kokonaisuudessaan kasvaa merkittävästi, ja palkinnon saaminen mahdollistuu myös nuorille, jotka menestyvät jo hyvin, mutta eivät ole vielä kansallisen tason huipulla.

Toinen uudistus tuo Nuorisogaalan palkintojenjakoa lähemmäs Ravigaalaa, sillä nyt myös osan Nuorisogaalan palkittavista päättää erillinen valitsijaraati. Kuusijäseniseen raatiin pyydetään vuosittain alan eri tahojen valitsemia edustajia: Suomen Ravitoimittajat ry asettaa raatiin kaksi jäsentä, Suomen Poniraviyhdistys ry yhden jäsenen, Nuorisovaliokunta yhden jäsenen, Suomen Hippoksen toimisto yhden jäsenen sekä Nuorisogaalan järjestävä rata yhden jäsenen.

Raadin jäsenten toivotaan seuraavan poniraviurheilua ja nuorisotoimintaa aktiivisesti ja jääviyskysymykset otetaan huomioon valintatilaisuudessa. Raati valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja puheenjohtajan ääni ratkaisee valinnan äänten mennessä tasan. Raadin sihteerinä toimii pelkällä puheoikeudella nuoriso- ja harrastustoiminnan koordinaattori Johanna Pökkä. Raadin kokoonpano vahvistetaan vuosittain.

“Palkintoluokkien ja jakoperusteiden avaamista ja uudistamista on pohdittu kevään aikana yhdessä Suomen poniraviyhdistyksen ja muiden sidosryhmien kanssa. Alueelliset palkinnot kannustavat harrastamaan ja raadin mukaan tuonti selkeyttää palkintojenjakoperusteita ja laajentaa näkökulmaa valintaperusteiden osalta. Raadin jäsenyys on vastuullinen kunniatehtävä”, kertoo Nuorisovaliokunnan puheenjohtaja ja Suomen Hippoksen hallituksen jäsen Tiina Kuosmanen.

Lisäksi yksi poni tai henkilö voi saada jatkossa vain yhden palkinnon Nuorisogaalassa. Tällä varmistetaan palkintojen tasaisempi jakaantuminen nuorisotoiminnassa, jossa isona arvona on kannustaminen raviurheilun pariin niin kilpaurheiluna kuin harrastuksena. Valitsijaraati voi vapaasti päättää, minkä kategorian palkinnon antaa ponille, joka voisi olla monessa luokassa palkittavana. Osassa palkintoluokissa voidaan kutsua monta ehdokasta Nuorisogaalaan.

Vuoden 2022 Nuorisogaala järjestetään keväällä 2023 Mikkelissä. Mikkelin raviradan hakemus oli erittäin monipuolinen ja gaalan ympärille oli esityksessä suunniteltu erilaista ohjelmaa. Nuorisogaalan tarkempi ajankohta selviää loppuvuodesta.

Palkittavat ja perustelut vuoden 2022 Nuorisogaalasta alkaen:

Nuorisovaliokunta on asettanut raadille joihinkin palkintoluokkiin reunaehtoja, joiden sisältä valinnat tehdään. Nuorisogaalan palkintoluokat reunaehtoineen:

Vuoden 4-vuotias A-poni

Vuoden 4-vuotias B-poni

Vuoden 5-vuotias A-poni

Vuoden 5-vuotias B-poni

Vuoden vanhempi A-poni

Vuoden vanhempi B-poni

(Vuoden poneissa valinnan reunaehtona on, että poni on viiden nopeimman joukossa absoluuttisen ajan mukaan, huomioon otetaan aika, voittosumma ja sijoitukset)

Nopein Suomessa syntynyt A-poni (absoluuttisesti paras aika)

Nopein Suomessa syntynyt B-poni (absoluuttisesti paras aika)

Vuoden poniravirata (raati päättää viisi ehdokasta, voittaja valitaan yleisöäänestyksellä)

Vuoden aktiiviohjaaja (radat, joilla on toimiva nuorisoravikerho, saavat ehdottaa omaa ehdokastaan ja raati päättää niiden perusteella)

Vuoden ystävä (maakuntaradat ehdottavat alueensa nuorta, raati päättää niiden perusteella. Vuoden ystävä -palkinnon saaja on osoittanut esimerkillistä toimintaa osana nuorisoravikerhoa tai poniraviurheilun yhteisöä)

Vuoden sykähdyttävin hetki (Raati päättää viisi ehdokasta, voittaja valitaan yleisöäänestyksellä)

Vuoden P1-, P2-ja P3-lisenssin haltija (valintaperusteena voittojen määrä, sitten kakkossijat, kolmossijat jne.)

Vuoden B-poniohjastaja (valintaperusteena voittojen määrä, sitten kakkossijat, kolmossijat jne.)

Vuoden montéponi (Suomen Monteyhdistys esittää kolme ehdokasta, raati päättää niiden perusteella)

Vuoden montéohjastaja (Suomen Monteyhdistys esittää kolme ehdokasta, raati päättää niiden perusteella)

Vuoden A-ponikasvattaja (Ratsu- ja ponivaliokunta valitsee kasvattajapisteiden perusteella)

Vuoden B-ponikasvattaja (Ratsu- ja ponivaliokunta valitsee kasvattajapisteiden perusteella)

Ponitaiturit-kisan voittaja

Ponikypärät-kisan voittajat (A- ja B-ponit)

Alueelliset palkitsemistilaisuudet nostavat alueen harrastajia esiin

Alueellisen palkitsemistilaisuuden ei tarvitse olla gaalatilaisuus, mutta radoille ohjeistetaan antamaan palkituille heidän ansaitsemaansa näkyvyyttä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Palkitsemistilaisuus voidaan toteuttaa esimerkiksi isompien ravien yhteydessä. Palkittavat päätetään alueellisesti, esimerkiksi nuorisovastaava tai radan muu henkilöstö voi olla päättämässä niistä.

Alueellisissa palkitsemistilaisuuksissa palkitaan vähintään:

Vuoden A-poni

Vuoden B-poni

Vuoden A-poniohjastaja

Vuoden B-poniohjastaja

Vuoden valmentaja

Vuoden ystävä

Vuoden tsemppari

Vuoden aktiivinen aikuinen

Nuorisovaliokunta antaa lisäksi vuosittain ohjeet ja painotukset sekä Vuoden ystävän että Vuoden tsempparin valintaan.

Lähde: Suomen Hippos