Nurmokselta huipputamma Suomen mestaruuteen – "Tuntuu, että se on yhä parempi ja parempi"

Chicharita palasi heinäkuun puolivälissä radoille lähes 11 kuukauden tauolta. Nurmosmaiseen tyyliin hevonen oli suoraan tauolta huippuhyvä.

"Olin tosi tyytyväinen tamman otteisiin. Tuntuu, että se on yhä parempi ja parempi", Timo Nurmos myhäilee Vermon tiedotteessa.

"Tähtään tammalla seuraavaksi Jubileumspokalen-päivänä ajettavaan tammojen EM-lähtöön, johon Chicharitan pitäisi ymmärtääkseni päästä Suomen edustajana mukaan."

Vermon houkutteluun saada Chicharita mukaan laadukkaaseen SM-lähtöön valmentajavelho suhtautui myöntyvästi.

"Näillä puheilla, jos vain kaikki on ilmoittautumispäivänä hyvin, Chicharita kilpailee siinä lähdössä", Nurmos vakuuttaa.

Tiedotteessa kerrotaan, että Mikael Kopolan ja Teemu Parttimaan omistama sekä kasvattama Chicharita on kilpaillut urallaan 18 kertaa. Niistä 13 on päättynyt voittoon. Tamman ennätys 11,7a on täydeltä matkalta, ja sen voittosumma on ennen EM-lähtöä runsaat 100 000 euroa. Vermon Suomen mestaruudesta Chicharita hakee 30 000 euron lisätienestejä.

Koko tiedotteen voit lukea täältä.