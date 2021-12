Nurmonen & Tuokko talveksi Ruotsiin

"Mennään samaan paikkaan, Eskilstunaan, missä oltiin 1,5 vuotta sitten keväällä. Reissu kestää ainakin 3-4 kuukautta", Nurmonen sanoo.

Nurmosen mukaan Ruotsiin otetaan mukaan lähes kaikki tallin kilpahevoset.

"Amazing Warrior, Bismarck Comery, Flexible Journey, En Candy Till ja Ilos Sansibar. Better Bossilla ajetaan joulukuussa koelähtö ja sillä on tarkoitus kilpailla Ruotsissa. Galileo Am on pikkuista vaille ja yritetään päästä aloittamaan myös sillä siellä. Fantom Factor aloittaa jo ehkä Suomen puolella. Odotetaan mielenkiinnolla, miten se lähtee menemään."

Nurmonen kertoo vuokranneensa 14 karsinan tallin, mutta tarvittaessa samasta rakennuksesta voi vuokrata myös yhdeksän hevosen yksikön, jos hevosia tarjotaan.

"Yksi työntekijä, Matleena Kuitunen aloittaa meillä vuodenvaihteessa ja hän lähtee mukaan Ruotsiin. Jos kysyntää riittää, voimme ottaa toisenkin työntekijän."