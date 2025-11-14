Nylandin paras jälkeläinen Norjasta Suomeen – "Olen pitkään etsinyt starttihevosta"

Norjalainen kylmäverinen Nyland väritti Suomen lähtöjä useita vuosia Antti Ala-Rantalan valmennuksesta ja käväisi myös Elitkampenissa. Sen 7-vuotias poika Nylund on ostettu Suomeen.Nylund on kilpaillut pääosin Kenneth Handelandin valmennuksesta. Startteja on 68. Se on voittanut 14 kertaa, myös kakkosia on 14, kolmossijoja ruuna on ravannut kuusi. Nylundin ennätys on 23,3 ja voittosumma 685 000 kruunua. Nylundin viimeinen Norjan kilpailu on 22. lokakuuta Foruksesta, jossa tuli kakkossija."Olen pitkään etsinyt starttihevosta, ja olin yhteydessä Tapani Raunioon jo joitain kuukausia sitten. Lämminverinen oli ajatuksissa, mutta tämä sieltä tuli. Nylund tuntui mielenkiintoiselta hevoselta, kun katselin sen startteja", Jenni Tenhunen kertoi."Siskoni kanssa ostimme Nylundin. Se on ensimmäinen kylmäverinen, mikä minulla on, toivottavasti tämä ei ole hyppy tuntemattomaan. Kun kaikki paperiasiat ovat kunnossa, niin hevonen lähtee kohti Suomea. Pakarisen Ariin olen ollut yhteydessä kuljetuksesta. Vielä tarkkaa saapumisajankohtaa ei ole antaa, mutta noin reilun viikon päästä odotellaan Nylundin saapuvan Suomeen ""Olen ollut puoli vuotta ilman hevosia. Laitoin ajopaikat ja muut treenipaikat kuntoon, ja remppasin myös tallin. Nyt on taas hyvä aloittaa valmentaminen. Nylund on ihan starttikunnossa, ja varmaan sillä yritetään päästä melko pian ajamaan kilpaa. Tallimme sijaitsee Tervossa Pohjois-Savossa."