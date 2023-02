Nyt räjähti todellinen Kavioliigapommi - Kurttila karautti lähes koko kuponkipinon pois voitonjaosta

Kahtena edellisenä keväänä nimenomaan helmikuussa Toto75-lähdön voittanut Alladin Bro teki sen taas. Ruuna on aikaisempina vuosina ollut iso yllätys, mutta tällä kertaa voidaan puhua suuryllättäjästä. Peliosuus oli 0,3 prosenttia ja juuri kukaan ei uskonut Maria Kurttilan ajokin menestykseen. Sitä kuvaa myös radan voittajakerroin 107,39. Toto75-pelin arvo ponnahti hetkessä lukemiin 1943,25 euroa.

Kurttila sai Alladin Bron takamatkan takarivin sisäradalta näppärästi 6. sisältä viimeisellä takasuoralla 4. ulos. Pitkään näytti, ettei kiritilaa tulee kärkisijojen suhteen riittävän aikaisin, mutta maalisuoran alussa Alladin Bro pääsi vihdoin iskemään kunnolla kiriin. Samalla yhteen ottanut kärkipari hieman kangistui, ja Alladin Bro porhalsi omaa vauhtiaan ykköseksi.

Ohjastajalle ensimmäinen Toto75-voitto on aina jotain spesiaalia. Maria Kurttila ei kiistänyt asiaa voittahakehässä.

“Kyllä tuntuu hyvältä”, Kurttila iloitsi. “Saatiin tosi nätti juoksu, ei liian pitkää kiriä jouduttu tekemään. Alladin Bro on tullut selistä pätkän hyvin, joten hyvin meni juoksu. Kun saatiin tilaa, ajattelin, että lähelle ruuna tulee.”

Ohjastaja on mieltynyt hevoseen jo aikaisemmin, vaikka välillä on jäänyt paljonkin hampaankoloon. Yhteistyö poiki hevosen kotiradalla kuitenkin vihdoin nappionnistumisen tärkeänä päivänä.

“Alladin Bro on tosi vahva menijä, jota tarvitsee vain pidellä. Yhteistyö toimii hyvin Allun kanssa. Samoin Jutta Litmasen, jolta Club Nord Pro tuli omaan talliin puolitoista vuotta sitten.”

Alladin Bron valmentaja Jutta Litmanen oli syystäkin mielissään kolmannesta peräkkäisesti helmikuun nappionnistumisesta. Alladin Bron kaksi edellistä Toto75-voittoa ovat Mikkelistä, mutta nyt ruuna juhli kotiradallaan Kuopiossa.

“Ihan mahtavaa”, Litmanen hehkutti. “Vuodenvaihteessa hevosen veret kävi vähän paksuna. Otettiin hetki sen kanssa tosi rauhassa. Pitää se kerran talveen käydä Toto75-lähtö voittamassa”, Litmanen veisteli.

Litmanen kuitenkin muistutti, ettei tulevina vuosina ole enää kovin suurta todennäköisyyttä uusia temppua.

“Alladin Bron ura alkaa olla ehtoopuolella, vaikkei sitä tämän päivän perusteella uskoisi. Allu on opettanut minulle ihan hirveästi. Se on opettanut hirveästi, ja hevonenkin on jotakin oppinut varmasti minulta.”

Kakkossijan suhteen käytettiin harvinaista sijoituksen siirtoa. Downshifter ei päässyt ohi Millie de Veluwesta, mutta maalisuoralla se nousi ulospäin, ja siitä häiriötä kokenut Downshifter nostettiin kakkoseksi tai Millie de Veluwe pikemminkin siirrettiin kolmanneksi. Tulojärjestys oli siis lopulta 12-16-4, ja troikkakerroin pamahti lukemiin 11 773,79.

