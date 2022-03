Nyyti-Maria Timosen vauhtiviikko - Teloi ensin itsensä, sitten tallin seniori murskasi muut

Nyyti-Maria Timonen selvisi kisaviikon kaatumisestaan onneksi säikähdyksellä, sillä sairaalareissun kuvaukset kertoivat luiden olevan ehjät. Naisen lapa oli kuitenkin siinä määrin kipeä, että Timonen päätti katsoa parhaimmaksi seurata Kavioliiga-ravien tapahtumia kotisohvalta.

"Tallilta löytyy onneksi kylmälaitteet ja laserista on ollut itsellekin paljon apua", Timonen nauroi taiston tauottua. "Ei kovin usein ole ollut tilannetta, etten ole paikan päällä seuraamassa valmennettavien juoksuja. Onhan se erilaista seurata kotoa käsin. Samanlaiseen kisafiiliikseen on vaikea päästä, kun ei ole itse radan reunalla jännittämässä. Joka tapauksessa päivä oli oikeastaan täydellinen, ja isä apujoukkoineen pärjäsi reissussa hienosti."

Rokin Maxi lähti voltista hyvin matkaan ja haki kaksi kierrosta ennen maalia kärkipaikan haltuunsa. Päätöskierroksella rinnalle vauhtia vaatimaan tullut Vixeli ei saanut otetta Rokin Maxista, eikä Veeran Poika pystynyt vauhdikkaalla kirillä tosissaan haastamaan Rokin Maxia.

"Ori on vihdoin oppinut lähtemään voltista hyvin matkaan", Timonen iloitsi. "Sanoinkin etukäteen, että Rokin Maxi on kovassa kunnossa, eikä voitto millään tavalla yllättänyt, kun Teemu (Okkolin) onnistui omassa työssään täydellisesti. Jännä edes ajatella, että tämä on Rokin Maxin viimeinen kilpailuvuosi, kun se on niin nuorekas ja edelleen intoa täynnä."

Iltapäivän täydensi Jilian Lax kolmossijallaan. Sen kohdalla luovuttaminen on ollut lähellä, mutta omistajat ovat jaksaneet uskoa hevoseen.

"Eläinlääkäri oli jo sitä mieltä, ettei paluu kilparadoille taida olla kovin todennäköinen. Nyt tamma on saatu hyvään vireeseen ja sekin teki jo ennen lauantain kolmossijaa mukavia suorituksia. Pienillä varustemuutoksilla hevonen voitaisiin saada vielä paremmaksi, mutta kolmossijaan pitää olla erittäin tyytyväinen", Timonen päätti.

