Hevosia testataan kaikissa totoraveissa. Ohjastajia ei kuitenkaan ole tgestattu kertaakaan vuosina 2020–2025. Tämän vuoden tilastot eivät ole vielä saatavilla.
Hevosia testataan kaikissa totoraveissa. Ohjastajia ei kuitenkaan ole tgestattu kertaakaan vuosina 2020–2025. Tämän vuoden tilastot eivät ole vielä saatavilla.Kuvituskuva: Anu Leppänen
Uutiset

Raviohjastajien dopingtestit käynnistymässä, ajankohdasta ei vielä tietoa

Toistaiseksi raviurheilijoita ei ole testattu. Pian se muuttuu.
Julkaistu
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Tomi Himanka
antidopingtyö
lääkeainetestaus
lääkeainevalvonta
dopingvalvonta
Katja Huotari
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