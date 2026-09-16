Raviohjastajien dopingtestit käynnistymässä, ajankohdasta ei vielä tietoa

Viime viikkoina kotimainen raviurheilu on kärvistellyt kohujen keskellä. Ensimmäinen aalto lähti liikkeelle, kun Suomen Hippos määräsi Mari Leinoselle ja Pertti Puikkoselle pitkät kilpailukiellot dopingrikkomuksista. Lisäksi keskusjärjestö on tiedottanut tutkivansa neljää muutakin mahdollista hevosia koskevaa dopingrikkomusta.Suomessa hevosia testataan säännöllisesti. Raviurheilu onkin kaikkein testatuin laji Suomessa, sillä ravikilpailuissa otetaan vuosittain hevosilta noin 900 lääkeainetestinäytettä.Ihmisurheilijoiden testaamisesta vastaa Suomen urheilun eettinen keskus eli SUEK. Sen tilastoista käy ilmi, että viime vuonna SUEK:n kansallisessa testausohjelmassa tehtiin yhteensä 2545 dopingtestiä, mutta yksikään ei kohdistunut raviurheilijaan. Yhtäkään ohjastajaa ei ole testattu koko 2020-luvulla.”Lajiliitto ei saa päättää oman lajin testaamisesta. SUEK itsenäisesti päättää dopingtestaamisesta ja siitä, keihin ja mihin lajeihin se kohdistuu. Hippos on kohtuullisen uusi urheilujärjestönä ja raviurheilu antidopingsäännöstön alaisena lajina, jos vertaa vaikka ratsastukseen, joka on ollut olympiakomitean jäsen ja olympialaji jo vuosikymmeniä. Raviurheilu on liittynyt tähän urheiluperheeseen vasta muutamia vuosia sitten. Ensin aina koulutetaan ja viestitään, sekä toimitaan muutenkin lajin kanssa yhteistyössä ennen kuin testaaminen aloitetaan”, SUEK:n testauspäällikkö Katja Huotari selvittää..Tästä on kyseYhtäkään raviurheilijaa ei ole dopingtestattu 2020-luvullaTestaaminen on tarkoitus aloittaa lähiaikoinaTestaamisesta vastaa Suomen urheilun eettinen keskus eli SUEK.SUEK ei erikseen tiedota julkisuuteen, mitä lajeja he aikoivat tulevaisuudessa testata. Tämän takia on epäselvää, milloin raviurheilijoita aletaan testaamaan.”Protokolla menee yleisesti ottaen siinä järjestyksessä, että haluamme urheilijat ja muut toimijat tietoiseksi siitä, mitä antidopingsäännöstön alaisuuteen kuuluminen tarkoittaa. Testaustoiminta ei ole itseisarvo, vaan se on valvontaa, mitä tehdään niissä lajeissa, jotka ovat sitoutuneet säännöstöön.”SUEK:n suorittamat dopingtestit ovat aina yllätystestejä. Se tarkoittaa sitä, että urheilijalle ei ilmoiteta siitä ennakkoon, eikä myöskään kilpailunjärjestäjä saa ennakkoilmoitusta mahdollisesta testaamisesta.SUEK ei paljasta sitä, tullaanko raviurheilijoita testaamaan vain kilpailujen yhteydessä, vai tullaanko testejä tekemään myös kilpailujen ulkopuolella.”Säännöstö mahdollistaa molemmat testit kaikkiin lajeihin.”Maailman antidopingtoimisto eli WADA jakaa kielletyt aineet ja menetelmät pääryhmiin sen mukaan, onko dopingaine ja -menetelmä kielletty kaikkina aikoina vai ainoastaan kilpailujen aikana, tai vain tietyssä lajissa. Aineet jaetaan alaryhmiin vaikutusmekanismien ja vaikutusten mukaan.Urheilijan pitää tarkistaa käyttämiensä valmisteiden sallittavuus. Urheilija on aina itse vastuussa siitä, mitä hänen elimistöstään löytyy mahdollisessa dopingtestissä. SUEKin KAMU-lääkehausta voi tarkistaa, sisältääkö Suomessa myytävä lääkevalmiste kiellettyä lääkeainetta. Urheilija voi myös hakea erivapautta, mikäli hänen on sairautensa hoitamiseksi käytettävä kiellettyjen aineiden listalla olevaa ainetta tai menetelmää..Dopingrikkomuksista päättää ja seuraamuksista määrää antidopingasioiden kurinpitolautakunta.”Pikkuisen on vielä auki, miten testaaminen käytännössä toteutetaan, mutta se aloitetaan ihan lähitulevaisuudessa. Koska olemme Suomen olympiakomitean jäsen, SUEK vastaa testaamisesta, mutta testimäärät ovat pieniä ja kohdistuvat vain ammattilaisten terävimpään kärkeen. Olemme yrittäneet aika pitkälti kopioida Ruotsin mallia testaamisessa. Katsotaan sieltä hyviä ja huonompia malleja, joiden perusteella rakennetaan Suomen malli”, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Tomi Himanka sanoo.Himanka vahvistaa, että testaamisesta aiheutuvat kulut jäävät Hippoksen vastuulle. Menoerä ei kuitenkaan ole merkittävä.”Jos verrataan hevosten testaamiseen, niin potti on aika pieni, mutta kyllähän testaaminen maksaa”, Himanka sanoo.