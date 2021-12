Oinosten hevoset viimeisteltiin Kuopioon otsalampun valossa - "Aamulla mittari näytti -30,4"

Pikkutallin treenarille kokemus on ennen kokematon.

"Harvinaista herkkua. Eihän noita hevosia paljon enemmän olekaan, ja nyt on vielä kakkoset lisänä rutiinia hakemassa", Jani Oinonen kuittaa.

Odotukset varsoista ovat vielä maltilliset.

"Ori (Nineelevenin pikkuveli Irondanger) säväytti kyllä koelähdössä. Tyhmä laukka ekaan kurviin, mutta sen jälkeen kulki odotettua paremmin. Tänään lähtöpaikka on surkea, voltin viitosradalta tulee suurella todennäköisyydellä laukka, mutta jos se kulkisi ravia, niin se pystyisi korkealle", Oinonen olettaa.

"Silent Secret on säpäkkä tamma. Koelähdön perusteella ori on vähän paremmalla mallilla, mutta jos sekin menee ravia ja niin kuin se treenaa, niin hyvä sijoitus on mahdollinen. Ensisijaisesti ollaan kuitenkin hakemassa rutiinia, ja pääasia on, että hevosille jää hyvä mieli."

Otto Erich on Toto5-pelin pankki. Myös Jani Oinosen luotto siihen on hyvä.

"Viimeksi Bodenissa se ei ollut ehkä ihan niin hyvä kuin aikaisemmissa starteissa, vaikka voittikin. Kelit oli kotona surkeat, ja ajaminen oli sellaista hössyttelyä. Bodenin lumen ja hiekan sekainen ratakaan ei ollut Otolle mieleen, mutta nyt odotan sen olevan parempi."

Ithinkiamagenius antoi Bodenissa keulasta pahoin periksi.

"Sen olisi pitänyt olla parempi", Oinonen ihmettelee. "Terveeltä se tuntuu, ja sen pitäisi pystyä parempaan, mutta se on nyt kysymysmerkki. Lähtökin on kyllä kova, luokkahevosia vastassa. Pitää olla tyytyväinen, jos niiden tuntumassakin tullaan maaliin."

Boulder Lukea Jani Oinonen pitää tauluaan vaarallisempana.

"Se on pitänyt vähän taukoa, mutta mitään ongelmia ei ole ollut. On vaan ajeltu ja odoteltu talvea. Jos Luke saa sopivan juoksun, se pystyy toton tuntumaan, mutta apuja se muilta tarvii."

Oinosten hevoset viimeistellään starttia edeltävänä päivänä. Sunnuntaina viimeistelyt jäivät iltaan.

"Aamulla mittari näytti -30,4, mutta neljän jälkeen pakkanen laski onneksi alle 20:n, että pääsi ajamaan. Ottalampun valossa se piti tehdä", Jani Oinonen nauraa.

Kuopion itsenäisyyspäivän ravit alkavat kello 13.

