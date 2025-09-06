Ojanperä osti myös toisen varsan Ranskan huutokaupasta – Petriläiselle Suomessa kilpailleen tamman varsa

Antti Ojanperä osti ensimmäisen hevosen tiistain huutokaupasta, jossa myytiin muualla kuin Ranskassa syntyneitä 1-vuotiaita. Hän huusi Muscle Hillin pojan Latin Kronos 35 000 eurolla. Sen emä on 10,4-aikainen Oyster Kronos (Conway Hall). Latin Kronos on Ruotsissa syntynyt.Olways du Trieux oli Ojanperän toinen hankinta. Bold Eaglen pojan hinta nousi 30 000 euroon. Varsan emä Envolee Lyrique ehti juosta vain koelähdön ennen kuin loukkaantui. Jagour du Trieux on sen ensimmäinen varsa, ennätys on 14,2 ja voittosumma 83 860 euroa.”Olways du Trieux oli valtavan hieno hevonen niin katsella kuin koko olemukseltaan. Se miellytti paljon, ja siksi innostuin huutamaan sitä. Usein hyvät ranskalaiset ovat myös hienonnäköisiä. Suvultaan se on paljon jenkkisukuinen, joten uskon, että siinä on ollut ideaa myös jalostaa juuri tämänsukuinen varsa. Ja Bold Egalen poika on aina mielenkiintoinen”, Antti Ojanperä sanoi.Ari Petriläinen osti orivarsan Optimistic Or Not 12 000 eurolla. Sen isä Eridan juoksi 688 714 euroa.Emä Happy Or Not kilpaili Janita Antti-Roikon valmennuksessa, mutta juoksi vain 3 starttia (1-1-0). Ecurie Fincumet Oy on tamman omistaja LeTrotin sivuilla, omistajakimpassa on suomalaisia. Emänemä Joyeuse d’Or on jättänyt Estelle Nordiquen ja Frozen Queenin.”Varsa tuli minun omistukseeni, mutta tarkoitus on tehdä siitä kimppahevonen. Muutamia kyselyitä on jo tullut. Emänpuoli on tuttu, ja sieltä löytyy hyviä kilpahevosia. Emä aloitti hienosti, mutta harmi, että ura jäi lyhyeksi. Cédric Parys otti varsan mukaan huutokaupasta, se menee hänelle opetukseen ja treeniin”, Ari Petriläinen kertoi.Yksi kaikkien aikojen sisäänhuudoista nähtiin tiistaina Deauvillessä. Ruotsin rekisteröidyn Gaddarin (Ready Cash) hinta nousi 340 000 euroon. Mutta omistaja Süleiman Yüksel ei varsaa myynyt. Gaddar on Ecurie D:n puoliveli, emä on To Soon.”Olimme päättäneet, että emme myy varsaa alle 500 000 euron. Tällä suvulla ja millaiselta hevonen näytti, olisi pitänyt saada parempi hinta. Gaddar on myös tuleva siitosori. Jos se olisi syntynyt USA:ssa sen hinta olisi noussut 700-800 000 dollariin”, Yüksel sanoi Travrondenin haastattelussa.Tulokset Arqana Trot Sale 2025.Suomen Derby-voittajan varsaa ei myyty Ranskan huutokaupassa – Team Ojanperä osti Muscle Hillin pojan