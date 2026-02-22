Wäjerstenin Chitchatille neljäs peräkkäinen, Ojanperän Combat Fighter toinen Vincennesissä – "Tosi hyvä esitys"

Kilpailu ajettiin 2100 metrin matkalla, autolähetyksellä ja 30 600 euron ykkösellä. Mathieu Mottierin ajama Dozen Of Oysters laukkasi lähtösuoralla ja hylättiin. Gabriele Gelorminin ohjastama Combat Fighter lähti kolmosradalta hyvin, mutta Ninepoints Lassen ohi ei ollut asiaa. Daniel Wäjerstenin valmentama Chitchat paineli johtoon kilometri ennen maalia. Combat Fighter juoksi toisessa ja kolmannessa parissa ulkona.

Benjamin Rochardin ajama Chichat porhalsi varmasti ykköseksi ajalla 10,5a/2100. Voitto oli Maharajahin pojan neljäs peräkkäinen. Ykkösputki alkoi joulupäivänä, euroja on neljästä startista tullut 123 610.

Combat Fighter kiri vahvasti kakkoseksi ajalla 10,7a ja sai 17 000 euroa. Kilpailu oli From Aboven pojan kuudes Vincennesissä. Se aloitti kolmossijalla marraskuun puolivälissä. Combat Fighterin Ranskan tienestit ovat 38 370 euroa. Jörgen Westholmin Ninepoints Lasse täydensi pohjoismaalaisten menestystä ja nappasi kolmossijan.

"Combat Fighter teki tosi hyvän esityksen, kuski oli myös oikein tyytyväinen. Hevonen näytti vielä näin sivusta katsoen oikein hyvältä. Ollaan oikein tyytyväisiä", Antti Ojanperä kertoi.

"Toisen kanssa kävi ikävästi. Dozen Of Oystersin päälle ajettiin alkumatkalla, ja siitä tuli laukka. Kuski harmitteli ja oli tosi vihainen, kun näin kävi. Dozen Of Oysters oli tuntunut kuskin mukaan oikein hyvältä."

Ojanperän talli jatkaa tulevana viikonloppuna kilpailemista useamman hevosen voimin Vincennesissä.

"Lightning Stride ja Main Stage juoksevat lauantaina. Lightning Stridellä on oikein sopiva lähtö. Main Stage tuntuu myös hyvältä, ja sillä ajetaan myös. Dozen Of Oysters on ilmoitettu sunnuntaiksi. Goodwin Zet ja Combat Fighter ovat myös listoilla. Goodwin Zetillä ei ajeta, ja Combat Figgterilla taisi voittosumma mennä sarjamäärityksen yli."

