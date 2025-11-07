Olli Antilan valmennettavat jahtaa perjantaina menestystä Teivossa – "Näen hevoseni aika tasaväkisenä kaksikkona"

Perjantaina Suomessa ravataan Teivossa ja Joensuussa. Näistä Toto5-kierrosta isännöi Teivo, missä jättisuosikit ovat pääpelin osalta harvassa. Kolmannessa kohteessa suosikit tulevat Olli Antilan tallista, kun Tuulian Sälli sekä tauolta palaava Tuli Keila asettuvat lähtöviivalle.Näistä Tuli Keila starttaa kylmäveristen 2100 metrin tasoitusajossa matkaan paalun kakkosradalta. Tuulian Sälli avaa yhden poisjäännin myötä 20 metrin pakin kolmosradalta.”Tuli Keilaa hoidettiin pikkuisen. Pitäisi hevosen olla heti tauolta ihan hyvä, mutta tietysti kunnon starttirytmistä se olisi parempi. Koitetaan taas saada se kilpailurytmiin, sillä läpi talven on tarkoitus ajaa kilpaa”, Antila kertoo.Tuli Keila on voittanut peräti 16 kertaa uransa 48 yrittämästään. Aiemmin erityisesti volttilähetykset ovat kuitenkin tuottaneet sille haasteita ravilla matkaan pääsemisessä.”Ykkösrata olisi ollut huomattavasti parempi lähtöpaikka. Nyt kakkosradassa onneksi vähän auttaa, että ulkopuolelta ei lähde hevosia liikkeelle”, Antila näkee.Ville Koiviston ohjastama Tuulian Sälli sijoittui viimeksi Porissa viidenneksi. Antilan mukaan hevosella jäi tuolloin roimasti voimia käyttämättä.”Näen hevoseni aika tasaväkisenä kaksikkona. Toivottavasti kummallakin vain juoksu onnistuu”, hän toteaa.Tuli Keila ja Tuulian Sälli jatkavat Teivossa kilpailemista tutuilla varusteilla.