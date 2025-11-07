Tuli Keila, Esa Holopainen
Tuli Keila on menestynyt Esa Holopaisen ohjastamana mainiosti.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Olli Antilan valmennettavat jahtaa perjantaina menestystä Teivossa – "Näen hevoseni aika tasaväkisenä kaksikkona"

Perjantain pääravit ajetaan Teivossa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Tuli Keila
Olli Antila
Tuulian Sälli
teivon ravit

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi