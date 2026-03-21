Olli Koivunen ajoi perjantai-iltana Meadowlandsissa, tässä tulokset ja videot

Olli Koivusen ensimmäinen hevonen oli Noel Daleyn valmentama Interview Fra A (Traders), joka seurasi sisäratajuoksun jälkeen viidenneksi. Per Engblomin hieno menestys valmentajana jatkui, hänen tallinsa Farah Trio It (Nad Al Sheba) kiri Brett Beckwithin ajamana ykköseksi ajalla 11,7. Lähtö oli myös hevosten osalta kansainvälinen. Voittaja Farah Trio It on italialainen. Kolmanneksi sijoittunut Kazio Dk ja neljänneksi ravannut Howlingathemoon Dk ovat Tanskassa syntyneitä.Koivusen toinen ajotehtävä oli myyntilähdössä. Danielle Dacruzin valmentama Dean's Lucky Day (Volstead) ei jaksanut johtavan rinnalta palkintosijoille. Joe Bongiornon ohjastama Masster Blue (Muscle Mass) vei keulasta voiton tuloksella 14,0.Videot Medowlandsista. Koivusen lähdöt 10 ja 14Tulokset Meadowlandsista, Koivusen lähdöt 10 ja 14.