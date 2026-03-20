Olli Koivunen ohjastaa perjantaina Meadowlandsissa – "Lapsuuden unelman täyttymys"

Olli Koivusta ei ole nähty viimeiseen viikkoon ohjastajana Suomen raveissa, sillä turkulaiskuski on viettänyt aikaansa Yhdysvalloissa yhdistetyllä loma- ja opintomatkalla. Oppia Koivunen on päässyt hakemaan muun muassa Åke Svanstedin ja Noel Daleyn talleilta. Reissun aikana tarkoitus on mahdollisesti käydä vielä Marcus Melanderilla.”Täytin viime marraskuussa kolmekymmentä. Harri (Koivunen) ja Niko (Niinikoski) seuraavat porukassa paljon Jenkkien raviurheilua ja he päättivät alkaa järjestää minulle tällaista opintomatkaa. Myös Niko Kärnälle isot kiitokset järjestelyistä, sillä hän tuntee täällä selvästi kaikki”, Koivunen aloittaa.Nyt viikon kestäneen reissun aikana Koivunen on ehtinyt kokea monta asiaa, joista oli aiemmin vain haaveillut. Kotimatkansa hän aloittaa maanantaina.”Tämä on ollut jo tähän mennessä todellinen elämysmatka, sillä pääsin käymään katsomassa NBA- ja NHL-matseja. Yonkersissa käytiin raveissa ja lisäksi ajoin ensimmäistä kertaa peitsarilla.”Perjantai-iltana Koivunen pääsee myös Yhdysvalloissa ohjastustehtäviin, kun hän ajaa kilpaa kahdella hevosella Meadowlandsin raviradalla New Jerseyssä. Lähdöt ajetaan lauantaina aamuyöstä Suomen aikaa.”Lapsuuden unelman täyttymys. Iso kiitos Noel Daleylle ja hänen suomalaisille työntekijöille, jotka ovat tämän mahdollistaneet”, Koivunen kiittelee.Ajokkeina toimivat 10. lähdössä starttaava Noel Daleyn valmentama Interview Fra A ja 14. lähdössä kisaava Dean’s Lucky Day, jota valmentaa Daleylla työskentelevä Danielle Dacruz.”Interview’n pitäisi käsittääkseni jopa vähän pärjätä. Voittoon saakka yltäminen olisi tosi kova juttu, mutta en tiedä olisiko se jo liikaa. Toivottavasti kaikki menisi vain kokonaisuudessaan hyvin”, Koivunen sanoo.