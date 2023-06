Olympiamitalistit ajavat kilpaa Cityraveissa sunnuntaina

”Äkkiä ne vuodet on vierähtäneet. Liian pitkään on mennyt siitä, kun viimeksi olen ajanut kilpaa ja vieroitusoireet ovat päässeet kasvamaan kohtuullisen pahoiksi. Nyt on jo korkea aika palata taas kilpakärryille tositoimiin”, ajotehtävistä innostunut Toni Nieminen iloitsee.