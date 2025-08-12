Hevosurheilu, Hevosurheilu Ratsastus ja 7 oikein OmaPalvelu
OmaPalvelu löytyy kirjautuneelle käyttäjälle sivun oikean yläkulman henkilösymbolia klikkaamalla tai valikosta valinnan Asiakaspalvelu alta.
Uutiset

Asiakaspalvelussa ruuhkaa? – OmaPalvelu päivystää 24/7

Valtaosan Hevosurheilun, Hevosurheilu Ratsastuksen ja 7 oikein -lehden tilausasioista voi hoitaa verkossa ilman jonotusta.
Julkaistu

Hevosurheilun, Hevosurheilu Ratsastuksen ja 7 oikein -lehden tilausasiat voi hoitaa OmaPalvelussa.

Palvelussa voi ilmoittaa pysyvän tai tilapäisen osoitteenmuutoksen, päivittää muita tietojaan, tehdä jakelun tilapäisen keskeytyksen, tarkastella tilauksiaan tai laskujaan tai muuttaa laskutustapaa (postitse vs. sähköpostitse). Ja voipa OmaPalvelun kautta jättää kätevästi juttu- tai uutisvinkinkin!

Palvelun kautta voi ilmoittaa myös mahdolliset jakeluvirheet. Asiakaspalveluun ja toimituksiin saa yhteyden kätevästi OmaPalvelun avulla.

OmaPalvelu on tilaajien palvelu, sen käyttö edellyttää kirjautumista ja on siten mahdollista vain rekisteröityneille asiakkaille. Rekisteröityminen taas edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta asiakastiedoissa. Jos sähköpostiosoite puuttuu tiedoista, helpoimmin sen voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@huinfo.fi.

OmaPalvelu

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi