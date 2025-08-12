Asiakaspalvelussa ruuhkaa? – OmaPalvelu päivystää 24/7

Hevosurheilun, Hevosurheilu Ratsastuksen ja 7 oikein -lehden tilausasiat voi hoitaa OmaPalvelussa.

Palvelussa voi ilmoittaa pysyvän tai tilapäisen osoitteenmuutoksen, päivittää muita tietojaan, tehdä jakelun tilapäisen keskeytyksen, tarkastella tilauksiaan tai laskujaan tai muuttaa laskutustapaa (postitse vs. sähköpostitse). Ja voipa OmaPalvelun kautta jättää kätevästi juttu- tai uutisvinkinkin!

Palvelun kautta voi ilmoittaa myös mahdolliset jakeluvirheet. Asiakaspalveluun ja toimituksiin saa yhteyden kätevästi OmaPalvelun avulla.

OmaPalvelu on tilaajien palvelu, sen käyttö edellyttää kirjautumista ja on siten mahdollista vain rekisteröityneille asiakkaille. Rekisteröityminen taas edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta asiakastiedoissa. Jos sähköpostiosoite puuttuu tiedoista, helpoimmin sen voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@huinfo.fi.