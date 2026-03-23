Omistaja-kasvattaja Christer Sandholm vähentää hevosia – "En voi loputtomiin jatkaa"

Yhtiönsä Rast Oy:n kautta Vuoden 2023 hevosenomistajanakin palkittu Christer Sandholm on päättänyt vähentää hevosmääräänsä merkittävästi. Syyksi Sandholm sanoo ikääntymisen."Lähes kaikki hevoseni ovat nyt myynnissä. Ajattelin, että kun ikää on mittarissa jo 75 vuotta, en voi loputtomiin jatkaa kolmentoista hevosen omistajana", hän aloittaa.Kauppoja Sandholm on jo tehnytkin. Viime viikolla uutisoitiin Bishop Vanityn siirtyneen Emma Väreen omistukseen ja valmennukseen. Sittemmin Sandholm on myös myynyt nyt 7-vuotiaan Sands Gangsterin Euran Honkilahdelle rekisteröidylle Team Gangsterille.Lauantaina Sands Gangster kilpailee Jokimaalla ajettavassa hopeadivisioonakarsinnassa Tero Pohjolaisen valmennuksesta."Muitakin kauppoja on vireillä. Hevosistani myynnissä ovat esimerkiksi 4-vuotias Great Vanity, 3-vuotias Nice Vanity ja 2-vuotias Strong Vanity. Tällä hetkellä minulla on kaksi siitostammaa, mutta ensi vuonna ei enää yhtäkään", Sandholm sanoo..