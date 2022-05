Omistaja pyörsi puheensa – juhlisti jo etukäteen

Janne Räisäsen ohjastama Wonder Of You kilpaili lyhyen matkan kisassa, jossa tarkkaili tapahtumia parijonossa. Kirivaiheessa kaksikko oli vahvasti esillä karatessaan ylivoimavoittoon. 8-vuotias ruuna ravasi ennätyksekseen 13,4aly.

”Ajo meni hyvin, ja hevonen tuli hyvin maaliin. Odotinkin, että se parantaa ennätystään”, valmentaja-omistaja Risto Rouhiainen kertoi voittajahaastattelussa.

ML Stable Oy:n kasvattama Wonder Of You on Rouhiaisen ainoa treenattava tällä hetkellä, joka ei miehellä ollut suunnitelmissa.

”Suomenhevosia oli aikaisemmin. Sanoin, että lämpöisiä ei koskaan tule, mutta nyt ei tallissa ole muita.”

Wonder Of You:n uran kahdennentoista voiton ansiosta Liperissä ei ole tarkoitus juhlia isosti – ainakaan ravipäivän iltana.

”Viime viikonloppuna tuli Kuopion Stakesissa maljaa otettua sen verran jo ennakkoon, ettei tänään varmaan tarvitse ottaa”, Risto Rouhiainen nauroi.

