Main Stage Suur-Hollola-ajo 2024
Vuosi sitten Suur-Hollola-ajossa juhlittiin Main Stagea. Jussi Lempiälä on mukana voitonjuhlissa mustassa paidassa ohjastaja Santtu Raitalan vieressä.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Suomalaisomistajat lähtevät kannustamaan omiaan Ranskaan – Jussi Lempiälä: "Vihdoin se toteutuu"

Jussi Lempiälä on päässyt maistamaan Main Stagen kanssa jo vähän ranskalaista raviurheilua. Tällä kertaa panokset ovat kovemmat.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Antti Ojanpera
Main Stage

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi