Suomalaisomistajat lähtevät kannustamaan omiaan Ranskaan – Jussi Lempiälä: "Vihdoin se toteutuu"

Yksittäisten suomalaisomistajien hevosia on kilpaillut Ranskassa vuosien varrella paljonkin, mutta Antti Ojanperän ykkösketjun siirtyminen Pihtiputaalta Grosboisin valmennuskeskukseen ja Pariisiin kilpailemaan koskettaa samaan aikaan kymmeniä hevosenomistajia Suomessa. Iisalmelainen Jussi Lempiälä on yksi heistä. Hän sai kokea jo vajaat kolme vuotta sitten keväällä 2023 esimakua Ranskassa kilpailemisesta, mutta silloin kaikki meni alusta saakka penkin alle."Main Stage kävi Ranskassa yrittämässä. Ojanperän oma väki ei silloin ollut mukana, ja homma meni pieleen. Etukavioista ei pidetty huolta, ja siinä kesti aikansa saada ne kuntoon. Sanoinkin Antille, että ensi kerralla oma porukka lähtee mukaan. Jutta (Ihalainen) totesi St Legerin jälkeen, ettei Manu lähde mihinkään ilman häntä. Nyt suunnitelmat ovat selkiintyneet. Vihdoin se toteutuu, mistä Antti Ojanperä on pitkään puhunut ja haaveillut", Lempiälä iloitsee.Jussi Lempiälän osaomistamia hevosia on Ojanperän tallissa viisi. Main Stage, Dozen Of Oysters, Vincent Vici, Fat Rabbit ja Corpus Christi. Niistä kaksi ensinmainittua on jo matkalla Ranskaan. Niiden lisäksi Vincent Vicin on tarkoitus siirtyä Suomen sopivien lähtöjen jälkeen kohti Pariisia.."Lentoliput on itsellekin jo hankittu, lähden katsomaan hevosia muutamaksi päiväksi paikan päälle. Mukaan lähtee Combat Fighterin sekä Main Stagen osaomistaja Arto Heiskanen puolisonsa Tuovi Huttusen kanssa. Heillä on tarkoitus olla pidempään Pariisissa. Moni muukin omistaja on jo suunnitellut Ranskan reissua. Tarkoitus on sitten mennä uudestaan, kun omia hevosia on startissa", Lempiälä jatkaa.Talvimeeting on alkanut, ja raveja juostaan tiheään tahtiin. Ilmoittautuminen on kuitenkin erilaista kuin Suomessa, joten matkalippujen osuminen starttipäivälle on etukäteen ostettuna tuuripeliä."Ranskassa raveissa saattaa olla lähtö Arton osaomistamalle Combat Fighterille, ja samalle päivälle tai seuraavalle viikolle myös Dozen Of Oystersille. Lähtöihin otetaan mukaan voittosumman perusteella, joten niistä on etukäteen vaikea sanoa mitään varmaa", Lempiälä pohtii.Lempiälä toivoo, että tällä kertaa kaikki menisi putkeen. Jos hevoset pysyvät terveinä, hän luottaa myös Ojanperän ammattitaitoon ja menestykseen."Olisihan se hienoa, että jokainen hevosista pääsisi ainakin yrittämään. Se olisi jokaiselle hevosenomistajalle kova juttu. Ettei tulisi mitään tauteja, tai muita takapakkeja. Tarjolla on elämyksiä, mitä ei voi rahalla ostaa. Pitää olla hevonen", Lempiälä muistuttaa..Antti Ojanperän tallin Ranskan valloitus alkaa: Main Stage, Combat Fighter, Dozen Of Oysters, Goodwin Zet…