Onko Face Time Bourbonia mahdollista voittaa?

Prix de Bretagnen alla Ranskassa mietitään, onko muilla kuin Face Time Bourbonilla edes mahdollisuutta voittoon.

Pohdintojen tulos on, että normaalijuoksulla ja normaalitilanteessa ei oikein ole. Tammikuussa kolmanteen Prix d'Amérique-voittoonsa tähtäävä Face Time on tasaisen hyvä kaikessa. Se ei kuumu, se jaksaa, sillä on vauhtia ja uskomaton kyky rytmin vaihdokseen, se juoksee millä paikalla vain, kaarteet eivät ole sille minkäänlainen hidaste. Ne harvat kerrat, kun Face Time ei ole voittanut juoksuaan, ovat johtuneet yleensä jostakin selkeästä syystä, kuten että sillä on ollut kengät jalassaan tai että se on onnistuttu taktikoimaan pussiin loppusuoralla.

Kuka pussitustaktikointiin pystyy? Jean-Michel Bazire on sen Davidson du Pontilla voittoisasti viime vuonna jo tehnyt, ja hänen tallistaan on sunnuntain lähdössä kolme valjakkoa.

Mielessä on toki tämän vuoden Prix de France, jossa Delia du Pommereux rynnisti Eric Raffinin ajamana ohi, vaikka jossain vaiheessa Face Timella oli eroa muihin kymmeniä metrejä. Tätä juoksua pidetään eräänlaisena kauneusvirheenä oriin uralla. On otettu esille myös, että jokaiselle huipulle tulee se päivä, jolloin uran lakipiste on ohitettu.

Mutta se tuskin tulee Face Time Bourbonille vielä tämän sunnuntain Prix de Bretagnessa eli uudelta nimeltään Prix d'Amérique Races Zeturf Q1-kisassa, niin epätodennäköisenä Face Timen häviötä, joksi sen kakkossijoja kutsutaan, pidetään. Sunnuntaina ori juoksee ilman kenkiä ja Sebastian Guaraton tallilta kerrotaan oriin kunnon olevan sillä mallilla, että voittamaan tullaan.

Bazire tekee Prix de Bretagnessa minkä pystyy. Hän aikoo yrittää mahtua kahdella hevosella kolmen parhaan joukkoon ja saada näin kutsulipun Prix d'Amériqueen tammikuun lopulla.

Tallin ykköstykki Davidson du Pont ei ole mukana. Mestari itse ajaa Ganay de Banvilleä, jolta odottaa hyvää suoritusta. Hevonen on Baziren valmennussysteemin tuotos, ja opetettu hänen tallillaan.

"Se on tässä pikku hiljaa saanut voimaa ja nopeutta ja nyt se kuuluu Ranskan eliittiin. Uskon sillä olevan mahdollisuutensa, erittäin hyvä mahdollisuus, vieläpä", Bazire kertoo Equidialle. Ori lopetti elokuussa 2700 matkalla Vincennesissä 08,2-vauhtia.

Kvaalitoivein, jos kohta ei voittotoivein, matkaan Baziren mukaan lähtee tallista myös Rebella Matters, jota ajaa Christoph Martens.

Gabriele Gelorminin ajamaan, Bertrand le Bellerin valmentamaan Diable de Vauvertiin on luottoa. Ori on aiemminkin ollut huippukunnossa tähän aikaan vuodesta, ja sillä lähdetään hakemaan sijaa kolmen joukossa, jotta joulukuussa voisi ottaa vähän rauhallisemmin. Tämän valjakon nostaa esille myös Bazire.

Italialainen Zacon Gio on vasta pari kuukautta ollut Baziren valmennuksessa. Se herättää paljon kiinnostusta, ja on näyttänyt valmennuksessa hyvältä. Bazire haluaa nähdä miten ori selviytyy 2700 metristä. Hän on suunnitellut suojajuoksua ja toivoo näkevänsä hevosen "kirivän hyvin loppua", mutta koska hän ei itse aja sitä ja koska sillä on kengät jalassaan, Bretagne ei ehkä ole vielä se kilpailu, jota lähdetään ainakaan hampaat irvessä voittamaan. Zacon Giolla on sen verran rahaa, että pääsylippu Prix d'Amériqueen on joka tapauksessa lähes varma. Oria ajaa Alexandre Abrivard.

Prix de Bretagne juostaan Vincennesissä klo 15.15 eli Suomen aikaa klo 16.15.

Lähde: Equidia