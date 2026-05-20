Suurtapahtumien suosion lasku heijastelee raviurheilun lajisuosion kehitystä

Sponsor Insightin tutkimus: Raviurheilun markkinointi sai tuloksia aikaan..Täysi-ikäisestä väestöstä 28 prosenttia vastasi mielikuvan raviurheilusta olevan positiivinen. Vuosi sitten luku oli 26 ja kolme vuotta sitten 22..Metsämäen perheraveissa yli 9200 hengen ennätysyleisö..Raviurheilun ja ravitapahtumien uutisoinnista voi saada käsityksen, että raviurheilun olisi suosionsa aallonharjalla. Ravien yleisömäärissä tämä ei kuitenkaan yleisesti näy..Vermossa hienotasoisia Finlandia-raveja seurasi kahtena päivänä reilut 4000 henkeä. Kymmenen vuotta sitten Finlandia-Ajoa todisti yhtenä päivänä yli 8000 henkeä. Sama trendi näkyy jossain määrin kaikissa suurtapahtumissa jopa lajin kruununjalokiveä Kuninkuusraveja myöten..Totuutta saattaa hämärtää, että raveissa yleisömäärät on eri aikoina laskettu ja voidaan edelleen laskea hyvin eri tavoin. Sama koskee tietysti kaikkia muitakin lajeja ja suuria yleisötapahtumia, ei vain raveja..”Ravien yleisömääriksi voidaan ilmoittaa Heppa-järjestelmään lähes mitä tahansa, mutta se ei anna aina oikeaa kuvaa tilanteesta. Vermokin voisi laskea mukaan raviradan ohi kiitävän pikaratikan matkustajat, koska takasuoran avoimesta aidasta näkee radalle. Tämä ei kuitenkaan tuo yhtään lisää rahaa kassaan”, Vermo Areenan toimitusjohtaja Pertti Koskenniemi alustaa..”Maan tapana on ollut puhaltaa ilmaa yleisömääriin varsinkin suurkilpailuissa. Itsekin syyllistyin tähän nuorena miehenä 90-luvun alussa Kuopion raviradan toimitusjohtajana ollessani. Vermossa olemme mitanneet viime vuodet yleisömäärän yksilön tarkkuudella emmekä ole laskeneet mukaan varikkoalueen kilpailijoita. Valitettavasti lukumme ovat oikeita ja kertovat samalla lajin heikosta suosiosta. Pääsylippu- ja ravintolatuotot ovat niitä mittareita, joita pitäisi lukea ja tulkita.”.Koskenniemellä on selkeä näkemys, mistä suosion lasku johtuu..”Etäpelaaminen käynnistyi vuonna 1995, mistä lähtien ravien yleisömäärät ovat laskeneet jatkuvasti. Lopullinen sysäys laskulle oli internet-pelaamisen käynnistyminen syksyllä 2002”, hän näkee..Viimeisimmän Sponsor Navigator -tutkimuksen mukaan raviurheilusta kiinnostuneita täysi-ikäisiä suomalaisia on noin 650 000. Lajien välisessä vertailussa raviurheilu ei kuulu enää TOP25:een..Suosituimmat lajit1. Jääkiekko2. Yleisurheilu3. Maastohiihto4. Ampumahiihto5. Jalkapallo6. YhdistettyLähde: Sponsor Navigator -tutkimus 03/2026.”Sponsor Insightin aineisto kuvastaa hyvin, että raviurheilun kiinnostavuus on vajonnut monen uuden lajin alapuolelle. Kun lajin kiinnostavuus laskee, myös medianäkyvyys vähenee. Tämä kierre on ollut jo pitkään eikä ainakaan ole vähenemässä nykymenolla.”.Yleisömäärätkään eivät toisaalta ole tietenkään lajisuosion ainoa ja oikea mittari. TotoTV:n välityksellä Vermon Finlandia-ravejakin seurasi ja pelasi varmasti viisinumeroinen joukko raveista kiinnostuneita ihmisiä..”Digitalisaatio on lisännyt kilpailua ihmisten ajankäytöstä. Raveja ja muutakin urheilua on vaivatonta seurata kotisohvalta tai mobiilisti missä tahansa. Ravit poikkeavat merkittävästi jättikonserteista tai festivaaleista, joihin pitää mennä paikan päälle nähdäkseen esiintyjät livenä. Tapahtuman seuraaminen livenä ei ole pelkästään se juttu, vaan myös uudet kokemukset ja tilaisuuden yhteisöllisyys. Nämä molemmat puuttuvat pääosin raveista. Poikkeuksena on Kuninkuusravit”, Pertti Koskenniemi tiedostaa..”Entiset ajat eivät palaa, joten meidän kaikkien on muututtava tähän päivään. Minulla ei ole vastausta siihen, miten ravien suosio palautetaan. Alan kaikkien toimijoiden voimien yhdistämisellä voimme sen tehdä. Jos me emme usko asiaamme, niin kukaan muukaan ei usko.”.Lisenssimarkkina on mahdollisuusSuomen Hippoksen toimitusjohtajana vastikään aloittanut Tomi Himanka tunnistaa ongelman ja jakaa Pertti Koskenniemen huolen..”Pertin ajatukset on pääsääntöisesti helppo allekirjoittaa. Eikä ole hyvä asia, että yhden vuoden päätapahtumista yleisömäärä on vaatimaton. Siitä pitää olla huolissaan”, Himanka aloittaa..Miksi tähän on tultu, siihen hän näkee kaksi pääsyytä..”Ensiksikin, digitalisaatio on iskenyt raviurheiluun enemmän kuin moniin muihin lajeihin. Taistelu vapaa-ajasta on kovaa, ja ravien katselukokemus kotisohvalla on niin hyvä, ettei raveihin koeta enää välttämättömäksi lähteä paikan päälle.”.”Vielä perustavampaa laatua oleva ongelma on, että tapahtumamarkkinoinnilla tavoitetaan pääsääntöisesti vain oman kuplan sisällä olevat ihmiset. Valtamediassa raviurheilu ei ole enää esillä kuin negatiivisten uutisten yhteydessä, ja tavantallaaja ei törmää raveihin missään. Se olisi lämmitystä ja ensimmäinen syöte, jonka jälkeen hän saattaisi tarttua kampanjaan”, Tomi Himanka näkee..Omakohtaista kokemusta asiasta hänellä on viimeksi Hippoksen raviurheilujohtajan ja sitä ennen Jokimaan ravikeskuksen toimitusjohtajan tehtävästä..”Kun Face Time Bourbon tuli 2019 Vermoon ja oli silloin Euroopan jos ei koko maailman kuumin hevonen, ajattelin, että nyt on raveihin pakko tulla paljon väkeä. Yleisömäärä oli silloinkin pettymys”, Himanka muistaa..”Jokimaalla Suur-Hollola on sellainen kilpailu, että yritettiin ja yritetään varmaan edelleen satsata markkinointiin ihan tosissaan. Mutta koskaan ei päästä niin hyvään tulokseen kuin Päijät-Hämeen Mobilistit, joka pistää Rompetorista pikkuilmoituksen ilmaisjakelulehteen ja saa 5000 henkeä paikalle.”.Tomi Himanka kuvailee tilannetta negatiiviseksi oravanpyöräksi..”Radoilla ei ole rahaa markkinointiin, ja kun palkinnot on pyritty pitämään maksimaalisen hyvinä, brändimarkkinointirahaakaan ei ole. Ja sitähän pitäisi olla miljoonia, että sillä olisi vaikutusta.”.”Kun luontaista medianäkyvyyttä ei ole eikä sitä ole varaa ostaa, pyörä pyörii väärään suuntaan”, Himanka huokaa..Valoa tunnelin päässä hän näkee tulevassa rahapelaamisen lisenssimarkkinassa..”Kun vähintään kaksi peliyhtiötä kilpailee, ravien näkyvyys varmasti lisääntyy. Silloin on otollinen hetki panostaa tapahtumamarkkinointiin”, Tomi Himanka tiedostaa..Pertti Koskenniemi Finlandia-Ajon yleisömäärästä: "Monen asian summa"