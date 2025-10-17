Jägersro ravit
Jägersro isännöi historian ensimmäisen V85-kierroksen 25.10.Kuvituskuva: Hevosurheilun arkisto
Uutiset

Onko Suomi mukana Ruotsin V85-pelissä alusta lähtien? – Näin ATG:stä kommentoidaan

Viimeinen V75-kierros pelataan tänä lauantaina Bjerkessä. Uusi peli V85 käynnistyy lauantaina 25.10. Jägersrossa ajettavilla kohdelähdöillä.
