Onko Suomi mukana Ruotsin V85-pelissä alusta lähtien? – Näin ATG:stä kommentoidaan

Ruotsin V75-peli muuttuu lauantaina 25.10. V85-peliksi. Peliyhtiö ATG:n kansainvälisistä peleistä vastaava Petter Johansson kertoi torstaina Ruotsin Travronden-lehdessä, että heti aloituskierroksella ovat Ruotsin lisäksi mukana Norja, Tanska, Ahvenanmaa ja Saksa sekä mahdollisesti USA ja Hollanti. Suomeakin toivotaan mukaan. Belgia ja Ranska tulevat mukaan myöhemmin. ”Kun uusi tuote lanseerataan, meidän on päivitettävä sopimuksemme kumppaneiden kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa Veikkaus ei aikonut olla mukana. Sen vuoksi aikataulu on nyt (sen osalta) odotettua tiukempi, mutta tavoitteemme on, että Veikkauskin olisi mukana jo aloituskierroksella”, Petter Johansson kertoi Travrondenissa."Tavoitteena oli, että kaikki tällä hetkellä V75:tä pelaavat kumppanimme pääsevät aloittamaan Jägersrosta. Tällä hetkellä näyttääkin siltä, että suurin osan kumppaneistamme on mukana jo ensi-illassa", Johansson lisää Hevosurheilulle.Travrondenissa hän huomautti, että Ahvenanmaa kuuluu Suomeen, mutta sillä on oma sopimus ATG:n kanssa.Uuden V85-pelin yksi erikoisuus on mahdollisuus pienentää rivihintaa, joka normaalisti on 50 äyriä (noin 45 senttiä). Rivihintaa voi pienentää 70/50/30-pronsenttia normaalihinnasta eli rivihinnat olisivat 0,35/0,25/0,175 äyriä. Tätä toimintoa pystyy aloituksessa käyttämään ATG:n asiakkaiden lisäksi vain Norsk Rikstoto..Ruotsin V75 muuttuu 25.10. V85:ksi – näin Veikkauksesta kommentoidaan pelimahdollisuutta Suomesta