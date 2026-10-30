Onnenseppä ja Niko Jokela Pikkusuurmestaruus Mikkeli 18.7.2026
Niko Jokelan treenaama Onnenseppä avasi uransa ylivoimavoitolla St Michel -viikonloppuna ajetussa Pikkusuurmestaruudessa.Kuva: Maisa Hyttinen
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Onnenseppä Junnustartin suursuosikki – ”Pakko ruveta uskomaan, että se on oikea lahjakkuus"

3-vuotiaiden suomenhevosten Junnustartti ravataan lauantaina Jokimaalla jo ennen Toto75-kierroksen alkua.
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Junnustartti
Niko Jokela
Onnnenseppä