Onnenseppä Junnustartin suursuosikki – ”Pakko ruveta uskomaan, että se on oikea lahjakkuus"

Niko Jokelan valmentama 3-vuotias Onnenseppä on aloittanut uransa neljällä tyylipuhtaalla voitolla. Lauantaina Jokimaalla ruuna tavoittelee 7500 euron ensipalkintoa Junnustartista, johon se starttaa radalta neljä selvänä ennakkosuosikkina.”Kaikki on ollut viime startin jälkeen hyvin. Hevonen on ollut koko ajan ihan samanlainen. Ihan tietoisesti tulemme tähän lähtöön vähän pidemmällä starttivälillä. Kuopion Varsakunkku-karsinta oli sille kilpailuna jopa vähän ylimääräinen, mutta saatiinpa jo sieltä varmistettua finaalipaikka”, Jokela tuumaa.Onnenseppä suoritti toukokuun alussa koelähdön, jonka jälkeen se on kilpaillut ikätovereitaan vastaan. Jokaisessa kilpailussa hevonen on voittanut kilpakumppaninsa parastaan antamatta.”Varsa on yllättänyt positiivisesti. Pakko ruveta uskomaan, että se on oikea lahjakkuus. En osaa sanoa kuinka hyvä se lopulta on. Opetusvaiheesta alkaen se on ollut juoksijan oloinen, mutta koelähtö herätti minut, että tällähän pitää ajaa jo tänä vuonna kilpaa”, Jokela kertoo.Onnensepän on kasvattanut Talli Oman Onnen Sepät, mikä myös omistaa varsan yhdessä Kimmo Seppäsen kanssa. Jokimaan jälkeen Onnensepän on tarkoitus vielä kilpailla marraskuussa Kuopiossa juostavassa Varsakunkku-finaalissa.”Onnenseppä on syntynyt meille. Yhtäkään starttia en ole lähtenyt sillä ajamaan voitonvarmana, mutta kai meillä on hyvä mahdollisuus ykkössijaan lauantaina . Varmaan hevonen laukkaa Jokimaalla, kun sanon näin, mutta tähän asti sen käytös starteissa on ollut älyttömän aikuismaista. Siinä mielessä luotan hevoseen”, Jokela sanoo.