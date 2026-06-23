Onnistunut ravijuhannus yleisömäärien osalta – "Ilahduttavan paljon vieraili väkeä myös huvipuistossa ja iltajuhlissa"

Vieremän juhannusaaton ravit koki reilut 3000 henkeä, Kokemäen kaksipäiväiset ravit reilut 5500 henkeä ja Powerparkin kaksipäiväiset ravit yli 7000 henkeä. Kauhavallakin näytti sunnuntaina olevan mukavasti väkeä, vaikka Heppa-järjestelmään lukua ei ollut tiistaihin mennessä kirjattu.PowerParkissa yleisömäärä kasvoi viime vuodesta selvästi ja oli Pekka Lillbackan arvion mukaan tapahtuman historian suurimpia.”Ilahduttavan paljon vieraili väkeä myös huvipuistossa ja iltajuhlissa, ja jo ikärajaton Mirellan konsertti oli perjantaina tosi suosittu”, Lillbacka iloitsi.Kokemäellä ilmoitettu yleisömäärä oli vajaat pari sataa henkeä viime vuotta matalampi. Järjestäjät olivat kuitenkin tosi tyytyväisiä tämänkin vuoden kävijämäärään.”Kyllä nykypäivänä täytyy olla todella tyytyväinen tähän yleisömäärään. Broilerit kävivät kaupaksi ja nyt niiden toimituskin meille sujui mutkattomasti”, Kokemäen raveja järjestävästä Sataravi Oy:stä Meri Elomaa kommentoi.