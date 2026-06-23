Powerparkissa ravattiin juhannuksena kaksipäiväiset Nordic King -ravit.
Powerparkissa ravattiin juhannuksena kaksipäiväiset Nordic King -ravit.Arkistokuva: Anu Leppänen
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Onnistunut ravijuhannus yleisömäärien osalta – "Ilahduttavan paljon vieraili väkeä myös huvipuistossa ja iltajuhlissa"

Sää suosi tänä vuonna juhannusraveja, ja niissä kirjattiin hienoja yleisömääriä.
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Pekka Lillbacka
Meri Elomaa
Härmä Powerpark
kokemäen ravit
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