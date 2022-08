Ookkonää Hevostellu? – Koko perheen ilmaistapahtuma ylittää lajirajat Oulussa

Ensimmäinen Ookkonää Hevostellu järjestettiin Äimärautiolla jo vuonna 2012. Sen jälkeen se on järjestetty yhtä koronavuotta lukuun ottamatta joka vuosi.

Tuottaja Merja Koistinen on ollut mukana järjestelyissä eri rooleissa alusta lähtien ja nähnyt tapahtuman kehittyvän ja formaatin muuttuvan vuosi vuodelta.

”Porukka on jonkin verran vaihtunut. Nykyään on mukana paljon hevosalan yrityksiä ja yrittäjiä. Ja keppihevoset rynnivät vahvasti: on varustemyyntiä, keppareiden rakentamista ja tietysti kepparirata. Lisäksi on suosittu heppakirppari ja hevostarvikkeiden lahjoituspöytä”, Koistinen listaa.

Mitä muita syitä tapahtumaan on tulla.

”Siellä on yksi Euroopan suurimmista hevosista, säkäkorkeudeltaan lähes kaksimetrinen Shire ori Orion ja haliponi Vanessa – Welsh A -poni, jota voi käydä halaamassa ja jonka kanssa voi kuvauttaa itsensä. Lisäksi eri ratsastuslajit esittäytyvät mm. kouluratsastusnäytöksessä, esteratsastusnäytöksessä ja monté-näytöslähdössä.”

Tapahtuma alkaa kello 9.30 ja päättyy puolilta päivin Pohjolan Hevosystävien 100-vuotisjuhlakulkueeseen. Osa myyntikojuista jatkaa vielä ravien aikana. Viime vuonna tapahtumassa kävi noin 2000 henkeä.

”Toivotaan, että sää suosisi taas ja tulisi saman verran tai vähän enemmänkin väkeä”, Merja Koistinen haaveilee.

Perjantain ja lauantain raveissa lapsia palvelee myös ensimmäistä kertaa perusteellisesti uusittu, uusien turvallisuusspeksien mukaiseksi päivitetty leikkipuisto.

