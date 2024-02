Open stretch ei avaudu Killerin Kuninkuusraveissa – tätä mieltä oli kansa

Kuninkuusravien 100-vuotisjuhlaa kesällä isännöivä Jyväskylän Killerin ravirata on Suomen ainoa ravirata, jonka kaviouralla on käytössä open stretch eli loppusuoran ohituskaista sisäradan sisäpuolella. Kuninkuusravien päätoimikunta päätyi kokouksessaan 13.2. ratkaisuun, että open stretch ei ole käytössä Kuninkuusravien päälähtöpäivinä lauantaina ja sunnuntaina. Juhlaviikonlopun avaavana perjantaina open stretch on käytössä. Perjantaina kilpaillaan muun muassa Killerin Eliitti.

”Suurkilpailuvalvojat ja Hippoksen sääntövaliokunta päätyivät esittämään päätoimikunnalle open stretchin kieltämistä ennen kaikkea perinteen ja sääntöjen yhdenmukaisuuden kautta. Kantoja päätöksen pohjaksi on kysytty laajasti myös muun muassa ravivalmentajilta. Päätoimikunta teki yksimielisen päätöksen puoltaa kilpailun 100-vuotisjuhlassa perinteisiä kilpailusääntöjä. Tuntui siltä, että juuri tässä hetkessä Suomen merkittävimmän ravikilpailun 100-vuotisjuhlaan ja suomenhevosen juhlaan kuuluu suomalainen tapa”, Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen perustelee päätoimikunnan päätöstä Hippoksen tiedotteessa.

Linjauksen myötä kaikissa lauantain ja sunnuntain lähdöissä noudatetaan samaa käytäntöä, ja sisäradan sisäpuolella oleva ohituskaista rajataan ratamerkein pois käytöstä.

”Perjantainen Killerin Eliitti on perinteikäs suurkilpailu, jonka luonteeseen open stretch on kuulunut jo pitkään. Tällä ratkaisulla saamme kolmipäiväiseen juhlaan myös oman kiinnostavan elementin perjantaille, mutta niin, että sääntöjen noudattaminen on mahdollisimman selkeää kaikille urheilijoille”, Killerin raviradan toimitusjohtaja Miika Lähdeniemi sanoo.

Lähde: Suomen Hippoksen tiedote