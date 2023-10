Osa USAi-kärryistä vapautettiin, osalle vaaditaan toimenpiteitä

Suomen Hippos asetti kaikki USAi Arrow ja USAi Winner -malliset kilpakärryt elokuussa käyttökieltoon, kun toiset kärryt rikkoontuivat kilpailussa lyhyen ajan sisään eikä kärryjen turvallisuutta voitu aisanpäiden vääntymisen takia varmistaa. Nyt aisanpäiden testaukset on saatu päätökseen, ja Suomen Hippoksen varustetyöryhmä on päättänyt jatkotoimista.

”Vuonna 2021 tai aiemmin valmistetut teräksiset aisanpäät ovat turvalliset, ja kärryt voi ottaa käyttöön. Kärryjen käyttö on sallittu ravikilpailuissa välittömästi 6.10. alkaen”, Suomen Hippos tiedottaa.

Vuonna 2022 tai 2023 valmistetut teräksiset aisanpäät tulee vaihtaa lyhyisiin vahvistettuihin teräksisiin aisanpäihin riippumatta siitä, onko ne vaihdettu jo aiemmin vuoden 2023 aikana. USAi-kärryjen valmistaja vaihtaa aisanpäät veloituksetta. Kärryihin vaihdettavassa vahvistetussa aisanpäässä on kolme kiinnityslovea. Kärryjen käyttö on sallittu ravikilpailuissa, kun aisanpäät on vaihdettu vahvistettuihin aisanpäihin.

Aiemman päätöksen mukaisesti kaikki alumiiniset aisanpäät valmistusvuodesta riippumatta tulee vaihtaa teräksisiin. Vaikka aisanpäät olisi vaihdettu aiemmin vuonna 2023, ne tulee vaihtaa nyt uudestaan. Kärryjen käyttö on sallittu ravikilpailuissa, kun aisanpäät on vaihdettu vahvistettuihin aisanpäihin.

Valmistaja toimittaa vaihdetuista aisanpäistä todistuksen kärryjen omistajalle. Todistus tulee esittää kilpailueläinlääkärille, kun kärryjä käytetään ensimmäisen kerran ravikilpailuissa.

Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Jari Haanniemi on iloinen, että asiaan saatiin nyt ratkaisu.

”Käyttökielto oli tietysti todella harmillinen kärryjen käyttäjille, mutta meidän oli pakko varmistaa, että kärryt ovat turvalliset. Kaksi vaaratilannetta jo syntyi, ja jokainen on liikaa”, hän perustelee.

Lähde: Suomen Hippoksen tiedote