Osakeanti varmistamaan Killerin tukikelpoisuutta

Keski-Suomen Ravirata Oy järjesti maanantaina ylimääräisen yhtiökokouksen. Se päätti järjestää osakeannin, jolla tavoitellaan enimmillään 100 200 euron korotusta yhtiön osakepääomaan..”Omavaraisuusaste jäi viime tilinpäätöksessä muutaman kymmenentuhatta vajaaksi 50 prosentista, joka on maa- ja metsätalousministeriön edellytys raviratojen tukipäätöksille”, Killerin toimitusjohtaja Ahti Ruoppila taustoittaa..”Osakeanti on yksi tapa korottaa pääomaa. Meillä se on yleinen, eli osakkeita voi merkitä kuka tahansa – vaikkapa yksityinen valmentaja tai siittola, jolle elinvoimaisen raviradan säilyminen on oleellisen tärkeää.”.Suurimpia nykyisiä omistajia kuten paikallista hevosjalostusliittoa on jo lähestytty, ja vastaanotto on ollut Ruoppilan mukaan myönteinen..”Olen luottavainen, että ainakin jonkun verran saadaan kasaan. Uusia suursijoittajia tuskin lähtee mukaan, mutta pienistä puroista se syntyy.”.Aikaa ei ole tuhlattavaksi..”Tukikelpoisuuden takaamiseksi on tehtävä syyskuun loppuun mennessä välitilinpäätös, jonka tuloksen tulee olla riittävän positiivinen, jotta saamme sen ja osakeannin kautta omavaraisuusasteen yli 50 prosenttiin. Kaikki mahdolliset toimenpiteet tehdään, että säilymme varmasti tukikelpoisina”, Ahti Ruoppila lupaa..”Esimerkiksi pienimuotoinen omaisuuden myynti on myös mahdollista.”.Ahti Ruoppila on harmissaan, että Killerin epäillyn kavalluksen rikostutkinta etenee hitaasti. Keväällä 2025 selvisi, että käteiskassasta puuttui noin 50 000 euroa. Se jouduttiin kirjaamaan tilinpäätökseen luottotappioksi..”Ilman sitä omavaraisuusaste olisi yli 50, eikä osakeantiin olisi tarvinnut lähteä”, hän tiedostaa..”Juridinen prosessi on hidas. Poliisin mukaan tutkinta kyllä etenee, mutta se ei voi tiedottaa siitä mitään. Vakuutuksesta voidaan saada takaisin jotain, muttei ennen kuin tutkinta on valmis. Meillä on hallinnon vastuuvakuutus, jonka korvauksen yläraja on juuri 50 000 euroa.”.Muut syyt, miksi vaikeuksiin on ajauduttu, on helppo arvata..”Jos toimintatuki pienenee 10 prosenttia joka vuosi, sitä on vaikea juosta kiinni. Lisäksi, kun yleinen taloustilanne on mikä on, uusien yhteistyökumppanien saaminen on vaikeaa eikä vuosisopimusten hintojen korottaminen ole mahdollista. Onneksi uusiakin kumppaneita on löydetty”, Ruoppila mainitsee..”Myös tapahtumatarjonta kasvaa tulevina vuosina. Ensi vuonna on tulossa hyviä tapahtumia ja vuonna 2028 myös Farmari-näyttely, jossa käy yli 100 000 henkeä. Ne eivät näy vielä tämän vuoden tuloksessa, ja siksi tarvitaan eräänlaista siltarahoitusta.”.Killerin tulevasta osakeannista uutisoi ensimmäisenä MT Hevoset.