Toimitusjohtaja Ahti Ruoppila lupaa osakeannista tietoa Killerin verkkosivuille heti, kun anti avautuu.
Toimitusjohtaja Ahti Ruoppila lupaa osakeannista tietoa Killerin verkkosivuille heti, kun anti avautuu.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Osakeanti varmistamaan Killerin tukikelpoisuutta

”Kaikki mahdolliset toimenpiteet tehdään, että säilymme varmasti tukikelpoisina”, Ahti Ruoppila painottaa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Killeri
Jyväskylän ravit
Keski-Suomen Ravirata Oy
Ahti Ruoppila
osakeanti
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi