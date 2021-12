Osallistu opinnäytetyön aineistonkeruuseen – aiheena eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri

Opinnäytetyö on osa agrologin amk-opintoja ja sen toimeksiantajana on Lounais-Suomen aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuollon yksikkö.

Mirjam Niiniaho on 25-vuotias turkulaistunut paimiolainen. Hän aloitti ratsastuksen 4-vuotiaana, ja pienestä pitäen on ollut selvää, että hän haluaa opiskella ja työskennellä hevosiin liittyvällä alalla.

”Peruskoulun jälkeen hakeuduin Ypäjälle opiskelemaan, jossa suoritin kaksoistutkinnon. Kävin siis lukion Forssan yhteislyseossa ja Ypäjällä suoritin hevosenhoitajan ja hevosharrasteohjaajan koulutuksen. Opintojen jälkeen olen työskennellyt hevosalalla monenlaisissa tehtävissä, mutta kuitenkin halusin vielä lisäkoulutusta, joten agrologiksi kouluttautuminen hevostalouden suuntauksella tuntui luentavalta valinnalta”, Mirjam Niiniaho kertoo.

Hänellä on myös oma hevonen, 7-vuotias Welsh Part-Bred-ruuna, jonka kanssa hän harrastaa aktiivisesti ja monipuolisesti.

Opintojen jälkeen Mirjam Niiniaho haluaa työskennellä alalla, joka liittyy hevostalouteen.

”Haluaisin omalta osaltani päästä vaikuttamaan ja edistämään suomalaista hevostaloutta ja hevosten hyvinvointia. Aluehallintovirastossa suorittamani harjoittelu ja sijaisuus ovat tällaisesta työstä hyvä esimerkki. Myös hevosalan yrittäjyys kiinnostaa minua, mutta se on vasta ajatuksen tasolla.”

Ajatus opinnäytetyön aiheesta syntyi Mirjam Niiniahon suorittaessa opintoihin kuuluvaa asiantuntijaharjoittelua aluehallintovirastossa. Hän sai virastosta myös sijaisuuden tämän vuoden loppuun. Harjoittelun ja työn kautta syntyi idea opinnäytetyöhön, sillä eläintenpitäjä -ja pitopaikkarekisterin käyttö on aluehallintovirastossa ympäristöterveydenhuollon yksikössä arkipäivää.

”Rekisteri on myös hevosalalle ajankohtainen asia, joten oman vahvan hevostaustan vuoksi mielenkiintoni heräsi tehdä asiasta laajempaa selvitystyötä. Asia sai myös työyhteisössä kannatusta ajankohtaisuutensa vuoksi ja ensimmäisen idean opinnäytetyöstä heittikin ilmoille työkaverini, joka käyttää paljon kyseistä rekisteriä.”

Kyselyn tarkoituksena on tehdä selvitystä, kuinka laajasti hevoseläintenpitäjät tietävät uudesta velvollisuudestaan rekisteröityä eläintenpitäjiksi ja ilmoittaa eläinten pitopaikka. Ruokavirasto julkaisi elokuussa 2021 eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin, jonka kautta toimija voi nyt itse rekisteröityä tai päivittää tietonsa. Kyselyn tarkoituksena on selvittää, kuinka laajasti uusi asiointipalvelu on hevostenpitäjien tiedossa ja millaisena sen käyttö on koettu.

Haastatteluun voi vastata nimettömästi. Vastaaminen kestää noin kymmenen minuuttia. Kyselyyn voi vastata 16.1.2022 saakka.

Osallistu kyselyyn Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin käytöstä hevosalalla.