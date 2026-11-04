Jesper Östman piikkipaikalta Salamakypärät-finaaliin
Ratkaisupäivä siirtyi marraskuulle, kun finaaliksi Lappeenrantaan syyskuulle suunniteltu sarja meni peruutukseen. Vermoon saatiin kasaan finaalin arvolle sopiva täysi 12 hevosen lähtö, josta jäi kuitenkin kolme hevosta pois.
17-vuotias Jesper Östman lähtee viimeiseen osalähtöön kokonaiskisan kärkipaikalta. Hänellä on kasassa 94 pistettä. Östman ohjastaa Vermossa ysiradalta starttaavaa Lady Whota.
”Hyvillä miettein lähden. Ihan hyvä hevonen ja lähtöpaikka osui. Ajan kuin olisi tavallinen lähtö kyseessä. Olisi kokonaiskisan voitto kuitenkin tosi iso saavutus”, Östman sanoo.
”Toistaiseksi yritän panostaa ohjastamiseen, mutta myös valmentaminen kiinnostaa. Tänä vuonna ensimmäinen puolikas oli takkuinen, mutta jälkimmäinen puolisko on mennyt paljon paremmin. Olen saanut ajaa paljon erilaisia hevosia, mikä kehittää ohjastajana.”
Kakkosena 15 pistettä Östmania perässä on Viljami Pylkkänen, jonka ajokki Stoneisle Xena jäi kuitenkin pois. Pois jäävät myös Tino Keväänrannan ajokki Global Fewofakind sekä Veera Vallin Timotejs Nova.
Viimeisessä osakilpailussa on jaossa tuplapisteet. Toisin kuin paperilehden jutussa kerrottiin, finaalilähdön voitto on täten 32 pisteen arvoinen.
Mukana olevista Vilma Lepistö on Jesper Östmania 25 pistettä, Tatu Ek 26 pistettä ja Iida Vastamäki 28 pistettä jäljessä.
Pistetilanne
Ennen viimeistä osalähtöä:
1. Jesper Östman 94 pistettä, 2. Viljami Pylkkänen 79, 3. Vilma Lepistö 69, 4. Tatu Ek 68, 5. Iida Vastamäki 66, 6. Tino Keväänranta 64, 7. Veera Valli 62, 8. Emmi Innanen 60, 9. Annu Pakkanen 57, 10. Johanna Pirttijoki 48, 11. Jonna Kurhela 41, 12. Eemeli Anttonen 36
Salamakypärät-säännöt, 5 §
Salamakypärät-ohjastajat saavat pisteitä sijoituksensa perusteella seuraavasti: 16 – 12 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1. Hylätyt ja keskeyttäneet 1 piste.
Jos hevonen jää pois tai ohjastaja jää ilman hevosta osalähdössä, ohjastaja saa 5 pistettä. Jos ohjastaja on estynyt osallistumaan lähtöön, hän ei saa pisteitä.
Ohjastajat saavat viimeisessä osalähdössä pisteet kaksinkertaisina.
Osalähdöissä sakoista vähennetään ohjastajalta 1 piste ja ajokieltoon johtaneesta rikkeestä vähennetään ohjastajalta 3 pistettä. Ohjastajalla ei voi olla kokonaispisteissä miinuspisteitä.
Tietyistä sarjaan kuuluvista koulutuksista osallistuja saa lisäpisteitä kaksi pistettä koulutusta kohden. Koulutuksista saadut pisteet lisätään osallistujille osalähtöpisteiden yhteydessä, aina suoritusaikaa lähimpänä olevan osalähdön yhteydessä.