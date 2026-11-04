Jesper Östman piikkipaikalta Salamakypärät-finaaliin

Salamakypärät-säännöt, 5 §

Salamakypärät-ohjastajat saavat pisteitä sijoituksensa perusteella seuraavasti: 16 – 12 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1. Hylätyt ja keskeyttäneet 1 piste.

Jos hevonen jää pois tai ohjastaja jää ilman hevosta osalähdössä, ohjastaja saa 5 pistettä. Jos ohjastaja on estynyt osallistumaan lähtöön, hän ei saa pisteitä.

Ohjastajat saavat viimeisessä osalähdössä pisteet kaksinkertaisina.

Osalähdöissä sakoista vähennetään ohjastajalta 1 piste ja ajokieltoon johtaneesta rikkeestä vähennetään ohjastajalta 3 pistettä. Ohjastajalla ei voi olla kokonaispisteissä miinuspisteitä.

Tietyistä sarjaan kuuluvista koulutuksista osallistuja saa lisäpisteitä kaksi pistettä koulutusta kohden. Koulutuksista saadut pisteet lisätään osallistujille osalähtöpisteiden yhteydessä, aina suoritusaikaa lähimpänä olevan osalähdön yhteydessä.