Otto Salojensaaren uusin ostos: 35-vauhtia 3-vuotiskauden päätteeksi kokeessa lopettanut sukuvarsa
Vuoden 2025 päätteeksi haaviin tarttui 3-vuotias, vuodenvaihteessa 4-vuotiaaksi kääntynyt Volsurilla. Tamman isä on Välähdys ja emä reilut 40 000 euroa tienannut ja ennätyksen 24,6 täyden matkan voltissa juossut Volsuritar.
”Volsurilla otti silmään, kun se lopetti 35-vauhtia tapaninpäivänä Seinäjoella kokeessa. Soitin seuraavana aamuna Hietasen Saralle ja kysyin, olisiko se myytävänä. Sara vastasi, että jotain on pakko myydä, kun hevosia on joka paikka täynnä”, Otto Salojensaari kertoo.
Volsurilla jäi kuitenkin Hietasten talliin vielä kahdeksi kuukaudeksi. Salojensaarelle R.R. Kunkun kaupassa vaihdossa tullut, 6-vuotiaaksi vuodenvaihteessa kääntynyt Ketkula puolestaan jätti tallin ja siirtyi Terno Grönstrandin valmennukseen.
Salojensaaren ollessa kyseessä on selvää, että molemmat ovat kauppahevosia.
”Mutta huonoksi tämä on mennyt. Saman verran teki ennen kauppaa päivässä kuin nykyään tekee vuodessa. Jotain pitäisi tehdä, että saadaan tämä urheilu nousuun”, Otto huokaa.