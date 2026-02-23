Otto Salojensaari ja Olavi Koivisto hevoskaupoilla – ”Sukua on aika lailla”

Suurmies siirtyi 4-vuotiskauden päätteeksi Team Koiviston omistukseen. Kauan se ei siinä kuitenkaan viipynyt.”Pari, kolme päivää ennen sunnuntain Porin starttia tehtiin Olavin kanssa kaupat”, Otto Salojensaari päivittää tilanteen.Ajoitus oli hänen kannaltaan kohdillaan, sillä Suurmies voitti Porissa ennätysajallaan 32,4ke. Porista Suurmies jatkoi Terno Grönstrandin valmennukseen.”Kattellaan sopivaa lähtöä ja myydään kun tulee mies, joka haluaa hyvän hevosen. Sukua on aika lailla”, Salojensaari kehaisee.Suurmiehen isä on Välähdys ja toinen emä Forssan vuoden 2006 kuningatarkisan kolmonen K.T. Manteli. Voitto oli Suurmiehelle uran toinen ja nosti sen voittosumman 3700 euroon..Otto Salojensaaren uusin ostos: 35-vauhtia 3-vuotiskauden päätteeksi kokeessa lopettanut sukuvarsa