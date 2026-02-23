Otto Salojensaaren into hevoskauppaan ei laannu.
Otto Salojensaaren into hevoskauppaan ei laannu.
Otto Salojensaari ja Olavi Koivisto hevoskaupoilla – ”Sukua on aika lailla”

5-vuotias Suurmies siirtyi Team Koivistolta Otto Salojensaaren omistukseen vähän ennen Porin viime sunnuntain voittostarttia.
