Otto Salojensaari osti 4-vuotiaan Taren – ”Aattelin, että soitan sellaiselle miehelle, että ei mene puuhun”

Otto Salojensaari tunnetaan kovana kauppamiehenä, jonka sydän sykkii erityisesti suomenhevosille. Sopivaa nuorta hevosta hän on etsiskellyt jo jonkin aikaa.”Kolmea hyvää hevosta ostelin, mutta kaikki meni puuhun. Aattelin sitten, että soitan sellaiselle miehelle, että ei mene. Muutama päivä sitten tehtiin kauppa”, Salojensaari taustoittaa.Mies oli Seppo Suuronen ja kaupan kohde Lahdessa 5.5. uransa avannut 4-vuotias Kihiseen poika Tare.”Lahdessa Henri Bollström yritti voittaa, mutta se otti muutaman laukka-askeleen loppusuoralla ja meni hylkyyn. Se oli silti kolmas maalissa ja lopetti kierroksen 30:a”, Otto Salojensaari kehaisee.Hevonen miellytti silmää myös luonnossa, kun se vaihtoi omistajaa ja valmentajaa tiistaina Teivossa.”Hieno hevonen, urheilumallinen ja vähän kuin ranskalaistyylinen”, uusi omistaja kuvailee. ”Black Horse Cupin karsintaan 21.5. Seinäjoelle ilmoitetaan.”Mielenkiintoinen Tare on myös suvultaan. Sen isä on Kihisee ja emä Taranella, jonka ensimmäinen jälkeläinen Taraori (Frans) on 8-vuotias ja tienannut 92 500 euroa. Ennätys on 23,6ake..Otto Salojensaari ja Olavi Koivisto hevoskaupoilla – ”Sukua on aika lailla”