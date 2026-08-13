Otto Salojensaari hevoskauppias
Otto Salojensaari satsaa nuoriin suomenhevosiin.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Otto Salojensaari osti hyvin aloittaneen 4-vuotiaan Eemelin

Omistajanvaihdoksen myötä Evartin poika siirtyi Heikki Mikkoselta Hannu Hietasen valmennukseen.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Otto Salojensaari
Eemeli
Volsurix
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi