Otto Salojensaari osti hyvin aloittaneen 4-vuotiaan Eemelin

Otto Salojensaari kävi lauantaina hakemassa Ylivieskasta Etelä-Pohjanmaalle Kulta Tallilta ostamansa 4-vuotiaan ruunan Eemelin (Evartti – Lydia Aria, Sipori). ”Se ei ollut julkisesti kaupan, mutta sain kuulla, että se saattaisi olla myynnissä. Soitin sitten ja tehtiin kaupat”, Salojensaari kertoo.4-vuotias on startannut kahdesti Oulussa. Ensin se voitti ajalla 41,1 ja sitten se oli toinen ajalla 31,3 – molemmat täyden matkan voltista.”Kiinnostuin siitä, miten paljon Eemeli paransi lyhyessä ajassa toiseen starttiin. Oulu Expressiin tähdätään”, Salojensaari paljastaa.Ennestään hänellä on Hietasen tallissa 3-vuotias Volsurix. Se aloitti Kuninkuusravien 3-vuotislähdässä kolmossijalla ajalla 35,0.”Hyvää kuuluu sillekin. Seinäjoella ajetaan kuukauden päästä (18.9.) Varsakunkun karsinnat”, Otto suunnittelee.