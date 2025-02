Oulun Äimäraution uusi ratamestari valittu

Äimäraution raviradan uudeksi ratamestariksi on valittu Markku Järvelä, Oulun raviradan toimintaa pyörittävä Pohjolan Hevosystävät ry tiedottaa. Hän aloittaa tehtävässään maanantaina 10. helmikuuta 2025.

Järvelällä on monipuolinen kokemus kiinteistönhuollosta, minkä myötä hän on perehtynyt kiinteistöjen kunnossapitoon, huoltotöihin sekä erilaisten laitteiden ja koneiden kustannustehokkaaseen korjaamiseen. Lisäksi hänen aiempiin työtehtäviinsä on kuulunut muun muassa lumen auraus ja hiekoitus.

Raviurheilun parissa Järvelä on toiminut pitkään erilaisissa vastuutehtävissä. Hän on työskennellyt toimihenkilönä ja lähtöauton kuljettajana, mikä on antanut hänelle kattavan ymmärryksen raviradan kunnossapidosta ja sen erityisvaatimuksista. Järvelälle on kertynyt kokemusta eri raviradoilta.