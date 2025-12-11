Oulun Kuninkuusravien tulos julkistettiin
Kuninkuusraveissa vieraili viikonlopun aikana 43 625 katsojaa, työskenteli jokaisena päivänä noin 600 henkilöä. Asiakkaat jättivät viikonlopun aikana Oulun talousalueelle noin 7,4 miljoonaa euroa.
Kuninkuusravien tulos oli Pohjolan Hevosystävät ry:n omistaman Äimän Käki Oy:n ravintolapalveluiden kanssa yhteensä noin 408 000 euroa.
Tapahtuman kokonaistulokseen positiivisina vaikuttajina nähtiin muun muassa hyvät sääolosuhteet, VIP-myynnin onnistuminen ja perjantain kokonaiskonsepti yleisömäärineen. Lisäksi tiedotteessa kerrotaan järjestäjän välttyneen merkittäviltä lisäkustannuksilta, sillä budjetoinnissa pystyttiin ennakoimaan kattavasti koko kokonaisuus.
Oulun Kuninkuusravien kävijätutkimukseen vastanneista 39 prosenttia ilmoitti asuinpaikakseen Pohjois-Pohjanmaan (Oulu 24 prosenttia ja muu Pohjois-Pohjanmaa 15 prosenttia). Paikallisten kävijöiden määrä kasvoi siis Oulun Kuninkuusraveissa kahdesta aiemmasta vuodesta merkittävästi. Vuonna 2024 Jyväskylässä Kuninkuusravien kävijöistä 23 prosenttia tuli Keski-Suomesta ja vuonna 2023 Kouvolassa 15 prosenttia Kymenlaaksosta.
Kuninkuusraveissa ensimmäistä kertaa vierailevien määrä jatkoi kävijätutkimuksen mukaan vakaata kasvuaan. Oulun Kuninkuusraveissa ensikertalaisia oli 21 prosenttia (vuonna 2024 18 prosenttia ja vuosina 2023 sekä 2022 12 prosentia). Myös tapahtuman suositeltavuusluku (NPS) oli kohonnut entisestään, ja tänä vuonna se oli jo 75 (viime vuonna 74).
Lähde: Oulun raviradan tiedote