Oulun Kuninkuusravit pelattavissa myös Ruotsissa – vaihto-odotukset maltilliset

Ravipelaaminen Ruotsista Suomeen keskeytyi huhtikuun alussa, kun Veikkaus ei jatkanut sopimusta pelaamisesta ATG:n kanssa. Sittemmin myös pelaamista Ruotsista Suomeen on rajoitettu erityisesti keskiviikkojen osalta.

Nyt Veikkaus tiedottaa, että Suomen Hippoksen, ruotsalaisen peliyhtiön ATG:n ja Oulun Kuninkuusravien toiveesta Äimäraution Kuninkuusravit 1.–3.8. ovat pelattavissa myös Ruotsissa. Ruotsin ATG:n asiakkaat voivat osallistua viikonlopun Veikkauksen pooleihin.

"Oulun alueelta käydään paljon raveissa Pohjois-Ruotsissa, ja vastaavasti Ouluun odotetaan viikonloppuna ruotsalaisia ravituristeja. Pelimahdollisuudella palvellaan ensisijaisesti heitä. Veikkauksen pelejä voivat pelata vain suomalaiset asiakkaat, mutta tämän myötä ATG:n ruotsalaiset asiakkaat voivat pelata yhteispooleihin ATG:n kautta", Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna avaa.

ATG:n asiakkaat voivat pelata Oulun Kuninkuusraveihin Voittaja-, Sija-, Kaksari ja Troikka-pelejä.

"ATG:n Kuninkuusravien kohteissa ei ole viikonlopun Toto75-, Toto5- tai Toto4-pelejä, koska ATG ei ole halunnut kehittää järjestelmiään näihin yhteispooleihin Suomen kohteisiin."

ATG:n liikevaihto Kuninkuusraveihin on aiempina vuosina ollut noin yhden prosentin luokkaa kokonaisvaihdosta. Myös tänä vuonna odotukset Ruotsista Äimäraution Kuninkuusraveihin kohdistuvalle liikevaihdolle ovat hyvin maltilliset. Varsinkin, kun ruotsalainen huippuohjastaja Björn Goop perui yllättäen osallistumisensa pääkilpailuun eikä Oulussa kilpaile ruotsalaisia valjakoita oheislähdöissä.

"Tämä on lähinnä palvelu ruotsalaisille ravituristeille, jotka matkustavat Ouluun paikan päälle. Pelaaminen Ruotsista Suomeen on auki vain viikonlopun ajan. ATG ei ole pyytänyt lupaa eikä osoittanut kiinnostusta muihin Suomen ravikohteisiin. Veikkauksen tahtotila on päästä ATG:n kanssa pitkäkestoiseen ja molemminpuoliseen yhteistyösopimukseen Ruotsin ja Suomen yhteispelaamisesta", Juha Ahjolinna sanoo.

Lähde: Veikkauksen tiedote